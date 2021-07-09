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Spor Rodallega'nın yeni takımı belli oldu
Spor

Rodallega'nın yeni takımı belli oldu

Uzun yıllar Süper Lig'de top koşturan oyuncu Hugo Rodallega, Brezilya ekibi Bahia'ya transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 15:36:00 -
Rodallega'nın yeni takımı belli oldu

Denizlispor'la sözleşmesi sona eren Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın yeni adresi belli oldu.

Brezilya Serie A ekiplerinden Bahia, 35 yaşındaki golcüyle resmi sözleşme imzaladı.

2015 yılında Akhisarspor formasıyla Türkiye'ye gelen Rodallega, ardından Trabzonspor ve Denizlispor formaları giydi.

Süper Lig kariyerinde 190 maça çıkan yıldız futbolcu, 69 gol 11 asistlik performans sergiledi.

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