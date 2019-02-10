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Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı

Kamuoyunda 'Rock'çı imam' adıyla bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediyesi'ne bağımsız başkan adayı olduğunu açıkladı.

10 Şubat 2019 Pazar 12:54
Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı

‘Rockçı imam' olarak bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Antalya Kaş Belediyesi başkanlığı için bağımsız adaylığını açıkladı. Tüzer, geçtiğimiz yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinden ihraç edilmişti. Bugün sosyal medya hesabı Facebook üzerinden paylaşımlarda bulunan Tüzer, "Ülkemizin geleceği ve istikbalimizin umudu olan gençler…! Birlikte başaracağız" dedi.

"Bir partiye bağlı kalan Belediye Başkanı özgür değildir"

Tüzer Facebook üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Hiç bir partiye bağlı kalmaksızın Kaş'a Bağımsız Belediye Başkanı Adayı oldum. Bu düşünceyi bana aşılayan Sokrates'in bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum: "Likyalılara hiçbir zaman, hiçbir kimse bey olamadı." Ülkemizin de içerisinde bulunduğu bu yozlaşmış sosyolojide şunun farkına vardım ki, bir partiye bağlı kalan Belediye Başkanı özgür değildir ve kendi hizmetlerini yapamıyordur veya yapmakta zorlanıyordur. Bu neticeyle partiyle içli dışlı olmak yerine halkımız ile içli dışlı olmayı tercih ediyorum.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Pınarbaşı Camii'nde imamlık yaparken, arkadaşıyla ‘FiRock' adlı müzik grubunu kuran ve ‘Rockçı imam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, geçtiğimiz Ekim ayında ihraç edildi. Tüzer hakkında, ‘izinsiz ve paralı konser vermek', ‘raporlu ya da izinli olmamasına rağmen eşinin memleketi Romanya'dan iki gün geç dönmek' nedeniyle Temmuz ayında da soruşturma açılmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 12:54
  1. Antalya
  2. Kaş
  3. Rock'çı imam
  4. Ahmet Muhsin Tüzer
  5. Kaş Belediye Başkanı Adayı
  6. adaylığını açıkladı

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp55 dk önce
    Hmm karı Romanyalı üstüne üstlük bi de Rokçu ama soran yok kadın ehli kitab mı ve üstüne 2 günde Romanyadan geç gelmiş !
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Bu adam zeki, akıllıydı. İslamda böyle adamın yeri yok. O yüzden işinden ettiler adamı. İslama cübbeli gibi adamlar yakışır.

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