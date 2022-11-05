Robot sistemleri | KUKA robot hangi ülkenin? TOGG Kuka robot kimin? KUKA robot fiyatları

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle banttan indi.

KUKA Robot hangi ülkenin? Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu TOGG, bir aracın başından sonuna kadar geçirdiği üretim aşamalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. TOGG instagram, Twitter, Facebook ve YouTube üzerinden yayınlandığı görüntülerle milyonlarca izlenme aldı. Ancak izleyenlerin dikkatini TOGG kadar, robot KUKA'lar da çekti. Muazzam bir çalışma prensibinde iş gören KUKA robotları araştırılıyor. Peki KUKA roboy hangi ülkeye ait, KUKA robot kimin? İşte detaylar...

Türkiye'nin yerli aracı Togg'la ilgili açılan resmi sosyal medya hesabı, aracın fabrikadaki üretim aşamalarıyla ilgili kapsamlı bir video yayınladı.

Aşama aşama her detayın gösterildiği videoda, Togg'un üretimi sırasında neler yaşandığı paylaşıldı.

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KUKA ROBOT HANGİ ÜLKENİN?

KUKA küresel seviyede fabrikasyon robot üreticisi ve işletme otomasyonu için çözümler sunan bir Alman firmasıdır. KUKA Robotics Corporation’ın dünya çapında, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Brezilya, Çin, Japonya, Kore, Tayvan, Hindistan ve çoğu Avrupa ülkesi başta olmak üzere birçok satış ve servis iştiraki olan 25 ortağı vardır. Firma ismi, KUKA, Keller und Knappich Augsburg’un baş harflerinin kısaltması olup, üretimi gerçekleştirilen bütün fabrikasyon robotlar ve ürünlerde kullanılan tescilli ticari marka ismidir.

KUKA ROBOTLARINI HANGİ OTOMOTİV FİRMALARI KULLANIYOR?

Fabrikasyonun robotların uygulama alanları son derece geniştir. KUKA endüstriyel robotları malzeme taşıma, makinelerin yükleme ve boşaltımı, paletleme, nokta ve ark kaynaklama işlerinde kullanılmaktadır. KUKA endüstriyel robotları birçok şirket tarafından üretimde kullanılmaktadır. KUKA endüstriyel robotları kullanan başlıca şirketler: GM, Chrysler, Ford, Porsche, BMW, Tesla, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ferrari, Harley-Davidson, Boeing, Siemens, STIHL, IKEA, Swarovski, Walmart, Nestle, Budweiser, BSN Medical yanı sıra Coca-Cola ve son olarak TOGG.

KUKA KIRILMA NOKTALARI

1971 – Daimler-Benz için üretilen Avrupa’nın ilk kaynak transfer hattı

1973 – FAMULUS olarak tanınan, dünyanın 6 ekletromekanik tahrikli eksene sahip ilk endüstriyel robotunun üretimi

1976 – IR 6/60 – 6 eklektromekanik tahrikli eksene ve bilekli bir kola sahip tamamen yeni robot tipi

1989 – Yeni nesil endüstriyel robotların üretimi – Daha az bakım ve daha yüksek tekniki kullanılabilirlik için fırçasız tahrik motoru

2007 – KUKA “titan” – Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş döneminin en büyük ve en güçlü altı eksenli endüstriyel robotu

2010 – Robot ailesi olarak, tamamı ile 90 kg ila 300 kg ağırlığında 3100 mm erişime sahip tek robot serisi KR QUANTEC

2012 – KR AGILUS yeni küçük robot serisinin pazara sunulması

KUKA robot fiyatları hakkında haberler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Haberin detayları şöyle;

SÜREKLİ TEKRARLANACAK

Yapılan paylaşımda, her ayın 18'inde Togg'la ilgili son gelişmelerin duyurulacağı da belirtildi.

SON HALİ YOUTUBE'DA

Ayrıca Teknoloji Kampüsü'nün son hali de Youtube kanalından yayınlanmıştı.

Söz konusu paylaşımda video ile beraber şu açıklama yapıldı;

"İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık."

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