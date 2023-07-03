Robert De Niro’nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro‘nun 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez hayatını kaybetti. Dedesinin izinden giden Leandro, bu popüler filmde Dave Chapelle’in George ‘Noodles’ Stone karakterinin oğlunu oynamıştı ve Hollywood’da kendi adını duyurmayı başarmıştı.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜ DUYGUSAL BİR MESAJLA PAYLAŞTI

De Niro’nun 1976’da annesi Diahnne Abbott ile evlenmesi üzerine Drena, De Niro’nun soyadını aldı. Drena, Instagram üzerinden oğlunun öldüğünü dokunaklı bir paylaşımla duyurdu. Drena, oğlu Leandro ve Robert De Niro ile birlikte gülümseyerek poz verdikleri bir aile fotoğrafını “Keşke sadece sevgi seni kurtarabilseydi” başlığıyla paylaştı.

Drena oğlu için şunları söyledi;

“Güzel tatlı meleğim, seni karnımda hissettiğim andan itibaren tarifsiz bir şekilde sevdim. Sen hayatımdaki en saf, en gerçek ve en büyük sevincim oldun. Keşke şu anda seninle olsaydım. Sen olmadan nasıl yaşayacağımı bilmiyorum ama annen olarak senin bana verdiğin sevgi ve ışığı yaymayı deneyeceğim. Keşke sadece sevgi seni kurtarabilseydi. Sevgili oğlum, huzur içinde uyu ve sonsuz cennette dinlen.”