Ro-Ro sevkiyatları sürüyor! Ünye Limanı dünyaya açıldı!

Ünye Limanı dünyaya açıldı! Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye Limanı'nda başlattığı, Karadeniz ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak olan çalışmalar meyvelerini verdi.

Rıhtım uzunluğu ve derinliği açısından yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişsiz olması nedeniyle bakıma alınarak büyütülen, kapasitesi arttırılarak, ulusal ve uluslararası yeterliliğe ulaşan Ünye Liman'ında yurt dışı ihracatları da hız kazandı.

ÜNYE LİMANI'NDAN RUSYA'YA İKİNCİ SEVKİYAT

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Karadeniz'e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük ve tüm Karadeniz kıyısında lider hale gelecek bir liman ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonrası, limandan ikinci ro-ro sevkiyatı yapıldı.

ÜNYE LİMANI KARADENİZ'İN LİDERİ OLACAK

Gerçekleşen Ro-Ro ihracatları ile Ünye Limanı'nın büyük bir ivme kazandığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Artık tırları boşaltmadan Ro-Ro gemilerine yükleyip istenilen hedefe göndereceğiz. Bu liman inşallah hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin lideri olacak" dedi.

KRUVAZİYER GEMİLERİ İÇEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Limanla ilgili yeni bir müjde veren Başkan Güler, "Karadeniz ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, uzak denizler ve Türkiye arasında önemli bir köprü olacak olan, ro-ro gemilerine hizmet vermeye başlayan Ünye Limanı'ndan şimdi de kruvaziyer gibi yüksek tonajlı gemilerin de yararlanması için su derinliğini artırma çalışmalarına başladık. Ülkemize, bölgemize ve ilimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Ünye, Ordu iline bağlı bir ilçe ve bu ilçenin idari merkezi şehirdir. Ünye'nin tarihi: Karadeniz'de koloniler döneminde MÖ. VIII. Yüzyılda antik bir kent olarak kurulmuştur. Ünye'nin eski adı: Ünye isimleri, eski kaynaklarda Oinoie, Onea ve Unieh gibi çeşitli yazım biçimine sahiptir.

Ünye'nin nüfusu

Türkiye İstatitistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl yapılan adres dayalı nüfus sayımına göre il ve ilçe bazında nüfus sayıları açıklandı. Son verilere göre Ünye Nüfusu 2020 yılında 130 bin 464 olarak gerçekleşti.

Ünye'de gezilecek yerler başında

Ordu'da gezilecek yerler, tarihi ve doğal miraslar ile görülmeye değer Yason Kilisesi, Gaga Gölü, Boztepe, Ünye Kalesi ve Ordu Müzesi.