Türkiye, Rusya ile anlaştı. Kapıkule, Hamzabeyli ve Sarp sınır kapılarındaki yoğunluk nedeniyle beklemek zorunda kalan TIR'lar İstanbul ve Samsun'daki limanlarda gemilere bindirilecek. İlk etapta Samsun-Kavkaz limanları arasında başlayacak Ro-Ro seferleri daha sonra İstanbul-Novorossisk limanları ile artacak. Peki Ro-ro nedir ne işe yarar? Ro-ro gemi seferi ne demek?

Roro gemi nedir?

Roro gemisi, tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan gemilerdir. İngilizce roll on roll off kelimesinden türetilmiştir. Uluslararası kara yolu taşımacılığında mesafeleri kısaltan ve ulaşımı kolaylaştıran bir çözümdür.

Ro-ro ne işe yarar?

Ropax gemileri roll-on/roll-off passenger kelimesinden türetilmiş, geniş ro-ro güvertelerine ve genellikle üst güvertelerde yolcu tesislerine sahip bir ro-ro gemisi çeşididir. Kullanım amacı tekerleki mobil yüklerin ve yolcuların iç sularda veya uluslararası sularda bir yerden bir yere götürülmesidir. İşlevi itibarıyla feribot tanımını tümüyle kapsasa da literatürde 500 yolcudan daha fazla taşıyabilen gemiler, cruiseferry veya ropax olarak adlandırılır.

Ro-ro gemi özelllikleri neler?

Ropax gemileri, çift taraflı olarak yüklenilebilir ve boşaltılabilir. Karadan iki-seviyeli yükleme rampalarıyla yüklenen araçların, araç güvertelerinde bulunan iç rampalar ile yerleşimi yapılabilir.

Roro avantajları nedir?

1.Son destinasyona kadar özel ekipmanla geminin içinde taşındığından yükleme ve boşaltma sırasında hasar riski düşüktür.

2.Ambar üstü istifleme yapılmadığı için tüm seyahat boyunca sudan kaynaklı hasarlanma riski yoktur.

3.Yükleme ve boşaltma maliyetleri düşüktür.

4.Yükleme ve boşaltma süreleri hızlıdır.

5. Süratlerinin yüksek oluşu ve limanlarda bekleme sürelerinin düşük olması nedeniyle daha çok sayıda sefer yaparlar.

6. Roro konusunda uzmanlaşmış ekipler tarafından yükleme/tahliye yapılır. Bu sebeplerle RORO modu en güvenli ve ucuz ulaşım modudur.