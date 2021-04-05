RND4010 hata kodu ne oluyor? MHRS RND4010 nedir?
2.doz aşı randevusu alamıyorum neden? Koronavirüs salgınında son olarak kronik hastalıkları bulunanlara, 60 yaş üstüne ve 60 yaş üstü eşleri olanlara korona aşı randevusu veriliyor. İlk doz aşısını olan ardından da 2.doz aşı için randevu oluşturmak isteyen bazı vatandaşlar MHRS’de ‘RND4010 aradığınız kriterlerle uygun randevu bulunamamıştır” uyarısıyla karşılaşıyor. Peki, RND4010 hata kodu ne? İkinci doz aşı randevusu nasıl alınır?
Koronavirüs aşı randevusu MHRS üzerinden oluşturulabiliyor. İnternet üzerinden randevu oluşturmaya çalışan vatandaşların birçoğu ‘RND4010 hata kodu’ ile karşılaşıyor. Peki, 2.doz aşı randevusu nasıl alınacak?
RND4010 hata kodu ne oluyor? MHRS RND4010 nedir?
Koronavirüs salgınında aşılama uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar aşı randevularını MHRS web sitesi, MHRS uygulaması ya da ALO 182 üzerinden oluşturabiliyor. Pek çok kişi ise ilk doz aşı olduktan sonra ikinci doz için randevu alamadıklarını ifade ediyor. Aşı randevusu alamayanlar, “RND4010 aradığınız kriterlerle uygun randevu bulunamamıştır” uyarısıyla karşılaşıyor.
MHRS aşı randevusu konusunda son derece yoğun. Bazen sistem hata verebiliyor. Bu sebeple zaman zaman sisteme giriş yapılıp kontrol yapılmalı. Şayet sistemde sorun yaşıyorsanız ALO 182 ve Alo 184’ten yardım isteyebilirsiniz.