RND4010 hata kodu ne oluyor? MHRS RND4010 nedir?

2.doz aşı randevusu alamıyorum neden? Koronavirüs salgınında son olarak kronik hastalıkları bulunanlara, 60 yaş üstüne ve 60 yaş üstü eşleri olanlara korona aşı randevusu veriliyor. İlk doz aşısını olan ardından da 2.doz aşı için randevu oluşturmak isteyen bazı vatandaşlar MHRS’de ‘RND4010 aradığınız kriterlerle uygun randevu bulunamamıştır” uyarısıyla karşılaşıyor. Peki, RND4010 hata kodu ne? İkinci doz aşı randevusu nasıl alınır?