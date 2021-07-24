Rize'yi vuran seli fırsata çevirdi! Komünist Orhan Aydın'dan 'pes' dedirten nankörlük

Rize'ye yapılan ve yapılacak yardımlar teker teker açıklandı. Ancak buna rağmen komünist nankörler sosyal medyada zehir saçmaktan geri durmadı.

Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla kardeşlerimizin yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanın meydana geldiği Rize yapılacak yardımları açıkladı.

Erdoğan, "Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi. Bu bölgenin boşaltılması sağlanırken, yaraların sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. TOKİ vasıtası ile selden en çok etkilenen 4 ilçede projelerimizi başlattık. Köylerde yöresel köy evlerimizi, merkezde ise konutlarımızı inşa edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rize'mizde hayatı en kısa sürede normale döndürecek adımları atacağız. Selden etkilenen Rizeli ve Artvinli kardeşlerimiz müsterih olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla aracıyla, personeli ile kendilerinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca AFAD da bölgeye 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.

Komünist Orhan Aydın'dan nankörlük!

Rize'ye yapılacak yardımların açıklanmasına rağmen komünist Orhan Aydın ise zehir saçmaktan geri duramadı.

"İşçi", "emekçi", "yoksulluk" ve "fakirlik" gibi kavramlar üzerinden prim kasarak şov yapmasıyla bilinen "Komünist" Orhan Aydın, sosyal medyadan algı yapmaya kalktı.

Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizi kıskanan Almanya, "selden etkilenen bölgelerindeki yurttaşlarına önce 400 milyon, toplamda ise 1 milyar Euro" yardım ediyor. Siz insanların kafalarına keyif çayı fırlatıyorsunuz." iddiasında bulundu.

İşte o tepki çeken tweet: