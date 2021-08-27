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Spor Rize'ye Kongo'lu forvet
Spor

Rize'ye Kongo'lu forvet

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 16:12:00 -
Rize'ye Kongo'lu forvet

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Ç.Rizespor, kariyerinde Crystal Palace, Everton, Anderlecht, Sporting Lizbon, Middlesbrough gibi önemli takımlarda forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu Yannick Bolasie’i renklerine bağladığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Middlesbrough'da çıktığı 15 maçta 3 gol, 3 asist üreten Bolasie, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli formasını 44 kez giyerken, 9 gol kaydetti.

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