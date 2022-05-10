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Spor Rizespor'un yıldızından Beşiktaş paylaşımı
Spor

Rizespor'un yıldızından Beşiktaş paylaşımı

Çaykur Rizespor'un formda futbolcusu Joel Pohjanpalo, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcu kısa süre içerisinde paylaşımı sildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 03:18:00 -
Rizespor'un yıldızından Beşiktaş paylaşımı

Süper Lig'de bu sezon Rizespor formasıyla oldukça etkileyici bir performans gösteren Joel Pohjanpalo, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Formda futbolcu, Vodafone Park'ın etrafından bir resim paylaştı. Finlandiyalı santrafor bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.

Rizespor'un Bayer Leverkusen'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Joel Pohjanpalo, 31 müsabakada forma giydi. Tecrübeli futbolcu rakip fileleri 16 kez havalandırma başarısı gösterdi. Finlandiyalı santrafor takım arkadaşlarına da 1 asist yaptı.

Joel Pohjanpalo sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'tan bir paylaşım yaptı. Pohjanpalo yaptığı paylaşıma düşünen bir emoji koydu. Finli oyuncunun paylaşımı üzerine akıllara Beşiktaş'a transfer mi olacak sorusu geldi.

İşte o paylaşım;



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