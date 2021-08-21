Rizespor ve Fatih Karagümrük 3 puanı paylaştı
Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük yenişemedi. Karşılaşma golsüz sona erdi.
Çaykur Rizespor'la Fatih Karagümrük, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 4'e, Çaykur Rizespor ise 1'e çıkardı.
Fatih Karagümrük gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise Antalyaspor'a konuk olacak.