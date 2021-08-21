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Rizespor ve Fatih Karagümrük 3 puanı paylaştı
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Spor Rizespor ve Fatih Karagümrük 3 puanı paylaştı
Spor

Rizespor ve Fatih Karagümrük 3 puanı paylaştı

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük yenişemedi. Karşılaşma golsüz sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 21:19:00 -
Rizespor ve Fatih Karagümrük 3 puanı paylaştı

Çaykur Rizespor'la Fatih Karagümrük, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 4'e, Çaykur Rizespor ise 1'e çıkardı.

Fatih Karagümrük gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise Antalyaspor'a konuk olacak.

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