Rizespor evinde güldü

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini Pohjanpalo (2) ve Erik Sabo'nun attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karadeniz ekibi, rakibini 40 ve 78. (p) dakikalarda penaltıdan Joel Pohjanpalo (2) ve 90+3. dakikada Erik Sabo'nun attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İzmir ekibinin 61. dakikada Atınç Nukan ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Öte yandan Göztepe'de Halil Akbunar, 68. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Göztepe ise 14 puanda kaldı.