Rize’nin meşhur pepeçura tatlısı tarifi

Pepeçura nedir?

Rize'nin en meşhur tatlısı nedir sorusunun cevabıdır diyebiliriz.

Üzüm şırasının nişastayla birleştirilip, damaklara şenlik olduğu tatlıdır Pepeçura. Pepeçi, samaksa, kara üzüm muhallebisi, mor üzüm tatlısı olarak da anılır. Kokulu mor ya da siyah üzümlerden yapılır. Normal üzümlerden yapıldığı da olur ama kokusu, tadı aynı olmaz. Karadeniz’de hala birçok evde üzüm zamanı geldiğinde yapılır.

Pepeçura (Rize) Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo kokulu siyah üzüm

1 su bardağı toz şeker

7-8 kaşık mısır unu (tepeleme)

1 tutam tuz

(Rize) Tarifi Nasıl Yapılır?

Üzümler saplarından taneleri ayrılır Bir güzel yıkanır tencereye konur 10 bardak su ilave edilip kaynatılır. Kaynadıktan sonra bir süzgeç yardımıyla çekirdekleri kabukları birbirinden ayırır süzülür. Tekrar tencereye konur kaynatılır. Üzerine bir bardak toz şeker eklenir. Mısır unu biraz suyla açılır kaynayan üzüme yavaş yavaş dökülür.Katılaşmaya başlayınca bir tutam tuz atılır, ocağın altı kapatılır kaselere dökülür. Soğuk servis yapılır. Afiyet olsun.