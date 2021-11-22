Rizelilerin yeni lezzeti ‘Ballı Börek’ oldu. Ballı börek tarifi, nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

2 adet yufka

İç harcı için:

300 gram tuzsuz lor

Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz

Yarım çay bardağı dövülmüş fındık

5 yemek kaşığı kuru üzüm

4 yemek kaşığı bal

4 çorba kaşığı bal

Portakal kabuğu rendesi

Tarçın

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Servis için:

Bal

Dövülmüş Antep fıstığı

Yapılışı

İç harcı için olan malzemeleri geniş bir kasede güzelce harmanlayın. Yufkaları 4 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Lorlu iç harcı yufkaların bir ucuna koyup muska şeklinde börekleri sarın. Sıvı yağı tavada kızdırıp börekleri bol yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını çektirdiğiniz börekleri servis tabağına alın. Üzerine bal gezdirip Antep fıstığı serperek servis edin. Afiyet olsun.

Rizelilerin yeni lezzeti ‘Ballı Börek’ oldu

Rize’de börek ile balı birleştiren işletmecinin ortaya çıkardığı lezzet ilgi odağı oldu.

Kendine has lezzetleriyle bilinen Rize’de bu kez denenmemiş bir lezzet ortaya çıktı. Rizeli bir börekçi, börek ile balı birleştirerek ortaya yeni bir lezzet çıkardı. Tadına bakan vatandaşlar ise ballı böreğe hayran kaldı.

İşletmeci Faruk Aloğlu müşterilerin beğenilerini kazandıklarını dile getirerek dile getirerek “Yeniliklere açık bir işletmeyiz. Rize’de ballı börek yapan bir yer yoktu bizde bir farkımız olsun dedik ve bunun sonucunda ballı böreği satışa sunduk. Gelen müşterilerimiz çok memnun, farklı bir lezzet, farklı bir tat olduğunu dile getiriyorlar. İnşallah bundan sonra ballı börek satmaya devam edeceğiz” dedi.

Ballı böreğin tadına bakanların hayran kaldığını, bu nedenle talebin arttığını sözlerine ekleyen Aloğlu “Yoğun bir talep var, duyan herkes geliyor. Yiyen kişiler zaten tekrardan geliyor ve ballı börek istiyor. Bazı müşterilerimiz arkadaşlarına da böyle bir tat olduğunu söylüyor. Bunun sonucunda işletmemize ballı börek için gelen kişiler oluyor. Müşterilerin talebi üzerine kıymalı, peynirli ve diğer böreklerimizin de ballı börek haline getirmeye başladık” ifadelerini kullandı.



Aloğlu “Bu böreği yaparken kestane balı kullanıyoruz. Yapay bal değil hakiki kestane balı kullanıyoruz. Biz bu tadımızı insanlara ikram ediyoruz. Normalde müşterilerimiz bir porsiyon yarım porsiyon yerken balı böreğe başladığımızdan beri porsiyon sayısın bir buçuk ikiye çıktı. Müşterilerimiz kilo alacak ama yapacak bir şey yok. Tadı çok güzel olduğu için herkes bir buçuk porsiyon yiyor. Normal bir şerbetli tatlı gibi de kesmiyor çünkü içinde glikoz gibi maddeler yok. Arılarımızın iki bin, üç bin rakımdan topladığı balardan yapıyoruz biz bu böreği. Bal kendi üretimimiz. Şeker hastası kişileri de bekleriz işletmemize, balımızın içinde glikoz olmadığından dolayı şekeri de yükseltmez” diye konuştu.

Yediği böreğin tadını beğendiğini, farklı bir lezzetin ortaya çıktığını dile getiren Abdi Elaltunbey isimli vatandaş “Gerçekten çok güzel olmuş, çok beğendim. Çok farklı bir lezzet olmuş. Normal bir börek gibi değil, börek tadı almıyorsun tam anlamıyla. Tatlı gibi de değil. İkisinin karışımı güzel bir şey çıkmış ortaya. Daha önce hiç yemedim, ilk defa Rize’de tattım böyle bir lezzeti” şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş ise “Gerçekten güzel bir tat olmuş. Kestane balı ile börek güzel bir uyum sağlamış. Ben Karadenizliyim. ilk defa Rize'de yedim böyle bir tadı. Rize için güzel bir tat olmuş. Daha önce hiç yememiştim yeni bir deneyim oldu benim için” dedi.