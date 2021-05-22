Rizelilere hakaretler savuran Can Ataklı'ya Yeniden Refah Partisi'nden tokat gibi cevap

Rize ziyareti sırasında kendisini protesto eden vatandaşlara hakaretler savuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstermek yerine destek veren CHP yandaşı gazeteci müsveddesi Can Ataklı skandal açıklamalarda bulundu.

Rizeli vatandaşlara hakaretler yağdırıp salya akıtan Can Ataklı, haddini aşan sözler sarfetti.

"Sonu çok kötü olacak" diyerek Rizelileri alenen tehdit eden Ataklı, yaptığı skandal açıklamada, "'Vatanımız seviyoruz, Erdoğanımızı yedirmeyiz, Netenyahu benzetmesi yapamazın' diyen bir sürü sersem adam sokaklarda. Vazgeçin sonu çok kötü olacak. Sokağa çıkamayacaksınız. Silivri dolacak yer kalamayacak" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'e tepki gösteren Rizelilere "kiralık" diyen Ataklı'ya Yeniden Refah Partisi'nden çok sert tepki geldi.

Vatandaşlara nefret kusan Can Ataklı'yı sert bil dille kınayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, "Rize halkına cahil, kiralık, sersem sepelek, aptal ve menfaatçi diyerek karaktersizlikle suçlayan gazeteci geçinen Can Ataklı yanlış yere atağa geçtin. Rize halkını sersemlikle, sepelelikle, karaktersizlikle suçlayamazsın" dedi.

"Yetiştirdiği Cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanları, politikacıları, sanatçıları, tiyatrocuları, alimleri, iş adamları, saymakla bitmez yetenekli, esprili insanları ile köylüsü şehirlisi ile çaycısı, balıkçısı ile takası ile kemençesi, tulumu ve horonuyla, fıkraları ile doğal güzelliği, yeşili mavisiyle, yaylasıyla deniziyle saymakla bitmez özellikleriyle coğrafi olarak küçük görünüp reelde çok büyük olan Rize'ye ve Rizeli hemşehrilerime aslı olmayan hakaretler yapan Can Ataklı sizi kınıyorum ve Rize halkından özür dilemeni bekliyorum" diyen Çolak sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Biz senin gibi küçülmeyiz"

"Gerçi özür dilemek üstün bir vasıftır. Bu yaptığınız konuşma ırkçılıkdır, ayrımcılıktır, ötekileştirmektir ve asla kabul edilemez. Konuşmanıza baktığımızda içten içe gelen Rizelilere karşı bir öfkenin bir hırsın patlaması olduğu da aşikardır. Bunun nedenini de gayet iyi biliyoruz. Yanlış atağa geçen Ataklı unutma bu ülke Laz'ı ile Kürt'ü ile Çerkez'i ile Alevi’si ile saymakla bitmez mozaikle oluşmuş şanlı bayrağın gölgesinde toplanan kardeş bir ülkedir. Biz senin memleketine asla kem kötü söz söylemeyiz. Senin bu yersiz sözlerinden dolayı asla memleketine laf söyleyecek kadar küçülmeyiz. Biz Rizeliler için yurdumun her bir yeri ve insanı güzeldir ve özeldir. Sarfettiğin sözleri şahsınıza iade ediyorum. Büyüklerimizin bir sözü hatırıma geldi: Kötü söz sahibine aittir."