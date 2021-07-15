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Gündem Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 5'e yükseldi
Gündem

Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 5'e yükseldi

Dün gece başlayan şiddetli yağış nedeniyle Rize'de meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kaybolan kişilerden 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 5'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 13:40:00 -
Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 5'e yükseldi

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 5'e yükseldi.

Dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu yamaçtan kayan toprağın bir kısmını yıktığı ahşap evde bulunan ve haber alınamayan 3 kişinin cesetleri çıkarıldı.

Buna göre afette yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan dün akşam saatlerinden itibaren kayıp oldukları bildirilen Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkartılmış, kayıp ihbarında bulunulan Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık'ın cesedi ise bu sabah evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulunmuştu.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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