Rize'de zamanla yarış! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Rize’de sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Yine Muradiye'de bir apartmanda çökme oldu, genç yaşta olduğu belirtilen bir kişi kayıp.

Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde ise Halil Arıcı selde kayboldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize’de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gidiyor.

Rize Valisi'nden açıklama

Rize Valisi Kemal Çeber, kentteki son durumla ilgili bilgi verdi. Çeber'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bazen öyle yağışlar yaşıyorsunuz ki, afetle mücadelenin ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz. Çayeli 212, Güneysu 219 kilogram yağış aldı. 6 ilçede çok yoğun hissedildi. Başta Çayeli Maden bölgesinde. Muradiye beldemizde maalesef bir evimiz toprak kayması nedeniyle göçtü. İki tane büyüğümüzün olduğunu öğrendik. Yüzde yüz teyit edebilmiş değiliz. Büyüklerimizin o evde olduğunu değerlendiriyoruz. Bir gencimiz de 4 katlı bir binada olduğu bilgisi var. Teyit edemedik. Çalışmalar başladı. Bir tane de Güneysu ilçemizde bir vatandaşımızdan haber alamadık. Yüze yakın köyümüzde toprak kayması, yol kapanması gibi durum var. Her birinde çalışma devam ediyor. 20-30 köyümüzün yolunu açtığımızı da ifade edebilirim."

AFAD: 30'a yakın ihbar var

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize ili genelinde bugün aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Rize'nin Çayeli ilçesi bakır istasyonunda metrekareye 190, Çayeli ilçesinde metrekareye 148, Güneysu ilçesinde metrekareye 207 kilogram yağış düştüğü bilgisinin alındığı belirtilen açıklamada, Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu 30'a yakın ihbarın alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rize ili Muradiye Beldesi, Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin olduğu bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir. Tedbir amacıyla bugün gündüz saatlerinde Erzurum ilinden görevlendirilen arama kurtarma personeli bölgede çalışmalara başlamış olup Trabzon ilinde bekletilen Samsun ekibi de Rize ilinde çalışmalara katılmıştır. Taşkın nedeniyle yolu kapanan Güneysu ilçesine bağlantı yolundan ulaşım sağlanmaktadır. Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Tokat il AFAD'dan da bir ekip tedbir amacıyla Trabzon'a sevk edilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

Dere yataklarından uzaklaşın çağrısı yapıldı

Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.

5 katlı bina hasar gördü, 10 kişilik aile tahliye edildi

Çayeli ilçesi Madenli Beldesinde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı. Tahliye edilen aile, sağlık ocağına sığındı.

Karadeniz sahil yolunda aksama

Kentte öğleden sonra başlayan yoğun sağanak sonucu Çayeli ilçesinin Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde menfezler tıkandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Madenli'nin yanı sıra yağışın etkili olduğu aynı ilçedeki Büyükköy beldesinde de çalışma başlattı.

Çayeli ilçesindeki Madenli Deresi'nin taşması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Bazı bölgelerde büyük su birikintilerinin oluştuğu yolun bazı bölümlerinde ise selin taşıdığı taş, toprak ve odun parçaları sebebiyle araçlar ilerleyemiyor.

Çay bahçesinde heyelan

Rize'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış maddi hasara neden oldu. Ardeşen ilçesine bağlı Armağan köyü Dereciler mevkiinde çay bahçesinde heyelan meydana geldi. Yaşanan yağışı cep telefonu ile ikametinden görüntülemeye çalışan bir vatandaş evinin önündeki çay bahçesinde yaşanan heyelan anına tanık oldu. Yanında bulunan kızı ile pencereden dışarıya bakarken heyelan anını çeken vatandaş, "Oyy, oyy İsmail ben sana dedim ki burası kopuyor, hiç oralı olmadın" ifadelerini kullandı.