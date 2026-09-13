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Gündem Rize’de tıp okuyan Ganalı öğrenci: Biz Reis’i Allah için seviyoruz
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Rize’de tıp okuyan Ganalı öğrenci: Biz Reis’i Allah için seviyoruz

Yeniakit Publisher
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Batı Afrika ülkesi Gana’dan gelip Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni dereceyle tamamlayan Abdulai Yahaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasında duygusal anlar yaşadı. Puanı İstanbul’a yetmesine rağmen sırf isminden dolayı Rize’yi tercih ettiğini söyleyen Ganalı genç doktor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşmasının ardından "Biz Reis’i Allah için seviyoruz" diyerek ümmet coğrafyasındaki Erdoğan sevgisini bir kez daha haykırdı.

Rize'de tıp eğitimi görerek mezun olan Ganalı Abdulai Yahaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasında yaşadığı heyacanı anlattı. Yahaya, üniversite tercihinde İstanbul'u seçebildiği halde Erdoğan için Rize'yi tercih ettiğini söyledi.

Batı Afrika ülkesi Gana’dan gelerek Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitim gören ve geçtiğimiz yıl mezun olan 28 yaşındaki Abdulai Yahaya, AK Parti Rize İl Danışma Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi.

Buluşmanın heyecanını paylaşan Yahaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen samimi diyaloğu anlattı, tokalaştığı elini göstererek ‘Bugün bu eli hiç yıkamayacağım’ diyen Yahaya, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN, AFRİKA'DA ÇOK SEVİLİYOR"

İlk olarak Emine Erdoğan ile bir araya geldiğini belirten Yahaya, kendisinin daha önce katıldığı bir televizyon programı vesilesiyle davet edildiğini belirterek, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan ile kısa bir konuşmamız oldu. Kendisiyle çok güzel bir muhabbetimiz oldu, Allah başımızdan eksik etmesin.

Afrika’da kendisini çok seviyorlar, kadınlarımız ondan ilham alıyor. Kendisiyle tanışmak benim için büyük bir onur ve gurur vericiydi, çok mutluyum" dedi.

"ARAMIZDA ÇOK SAMİMİ VE TATLI BİR SOHBET GEÇTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılaşma anını da anlatan Ganalı tıp öğrencisi, Erdoğan’ın kendisiyle ilk başta İngilizce konuşmaya başladığını söyledi.

Yahaya, o anları "Cumhurbaşkanımız benimle İngilizce konuşmaya başladı. Ben ‘Potomyalıyım’ deyince tebessüm etti. Kendi memleketi Güneysu’dan (Potomya) olduğumu söyleyince aramızda çok samimi ve tatlı bir sohbet geçti. Bir dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak gurur verici" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN ADINI GÖRÜP RİZE'Yİ SEÇTİM"

Gana'daki okulunu dereceyle tamamladığını ve Türkiye tercihlerinde İstanbul’daki üniversiteleri yazabilecek puana sahip olmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni tercih ettiğini ilk kez anlatan Yahaya, "Ben tercih yaparken Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini görünce doğrudan burayı seçtim. Yaklaşık 7-8 yıldır Rize’deyim. Reis’i Allah için seviyoruz" şeklinde konuştu.

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