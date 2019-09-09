0553 313 94 23

Rize’de stat inşaatı bir mahallenin kaymasına neden oldu

Rize merkeze bağlı Kendirli Beldesi’nde yapılması planlanan stat inşaatının mahallenin kaymasına neden olduğu iddia edildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:00
Rize’de stat inşaatı bir mahallenin kaymasına neden oldu

Rize merkeze bağlı Kendirli Beldesi’nde yapılması planlanan stat inşaatının mahallenin kaymasına neden olduğu iddia edildi.


Beldenin Orta Mahallesi’ndeki stadın çalışmalarının başlamasıyla toprakta çökmeler olduğunu, evlerin yan yatmaya başladığını ve mezarların yönlerinin bile değiştiğini dile getiren mahalle sakinleri, yetkililerin mağduriyetlerine duyarsız kaldığını iddia etti.


Mahalle sakinlerinden Adem Alkılıç, yaptığı açıklamada "Stat inşaatı başladıktan bir müddet sonra bir ev yıkıldı, öteki hasar gördü, en son da benim ki hasar gördü. Benim evim projeli bir evdir. İstanbul’daydım ben, altında arabam vardı, geldim arabamı da aldım. Bu stat inşaatından dolayı zarar gördü evim. Müracaat edince Ankara’dan insanlar geldi, ilgilendiler. Vali AFAD müdürünü aradı müdür de ’327 bin liraya ev verelim’ diyor. Bizim onu ödeyecek bir durumumuz yok, ödeyebilenler aldı zaten. Burada bir mağduriyet var, bizim evlerimize hiç değer vermiyorlar. Tehlikeyi göze alarak eve girip çıkıyoruz, diğer türlü mümkün değil” dedi.


İnşaatan önce zemin etüdü yapıldığında fora kazık çakılmadan inşaatın başlatılmaması gerektiğinin söylendiğini fakat uyarıların dikkate alınmadığını iddia eden Alkılıç “Ankara’dan gelen arkadaşlar burada inceleme yaptılar. Burası 200 yıl önce kaygan bir yermiş fakat oturmuş. Stat inşaatının başlamasıyla da tekrar tetiklemiş. Buranın zemin etüdü yapıldığı zaman kazık çakılmadan burada hiçbir işlem yapılamayacağını mühendisler söylemiş fakat sağ olsun arkadaşlar biz bu duruma düştükten sonra kazık çakmaya başladı. Stadın olmasına biz kesinlikle karşı değiliz ama bizde burada mağdur olduk. Devletten bu konuda yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



"Evi sırtımda taşıyarak yaptık"


Evin inşaatında malzemeleri sırtında taşıdığını ve o yüzden kendisi için anısı olduğunu dile getiren Fatma Alkılıç ise “Bu evi sırtımda taşıyarak yapmışız. Çocuğum küçüktü, gece yarıları sırtımda malzeme taşıdığım bir evdir. Bunun bedeli ödenemez. Çocuklarım için bir evdi, 3 oğlum var 3’ü de evli, evleri yok, mağdurlar. Çocuklarım evsizlik nedeniyle Rize’ye giremiyorlar. Aşağıdan 500 kilogram çay topladığımız bir yere belediye iş makineleriyle girdi, hala daha karşılığı ödenmedi” diye konuştu.



"Hakkımı helal etmiyorum"


Yusuf Can isimli bir başka mahalle sakini ise yaşadıkları karşısında hakkını helal etmediğini dile getirerek “Stat inşaatı başalmadan önce burası dümdüz bir araziydi. Sonra inşaat başladı ve burada bir heyelan olmuş. Arazinin altından bir su çıkıyor, kanal yapmışlar kanala bağlamamışlar. Boruları ben döşedim az önce. Mağduruz yani, müracaat ettiğimiz kişiler zararınızı vereceğiz diyor ama mağduruz. Allah’ından bulsunlar, ben kimseye hakkımı helal etmiyorum. Kimse bizi muhatap almıyor. Söylediklerine göre afet bölgesi ilan edilmiş burası ama yine bir şeyler söylersin mal sahiplerine. Gittikçe batıyor burası” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 liralık çıra için 70 yıllık ağaçlara böyle zarar verdiler
    1. 5 liralık çıra için 70 yıllık ağaçlara..
    2. Sigara kaçakçılarından kızaklı zula
    3. Sakarya’da okullar açıldı, trafik..
    4. Düzce’de 2 kilo 750 gram esrar ele..
    5. ‘Sui Generis Tiyatro’ Türkiye’nin her..
    6. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    7. Aşıklar Mamak’ta atıştı
    8. Züccaciyeciler ihracata odaklandı
    9. Lüleburgaz’da 6 bin 900 öğrenci okula..
    10. Erzurum'da trafik kazası: 5 ölü
    11. 9 Eylül coşkusu “Zafer Yürüyüşü” ile..
    12. Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    13. Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 6..
    14. 16 yaşındaki genç kızdan haber..
    15. Anadolu Efesli Micic'in acı günü
    16. Netanyahu, Johnson'a 'Boris Yeltsin'..
    17. Haliliyeli öğrenciler Göbeklitepe’yi..
    18. Kavacık’ta üniversitede çıkan yangın..
    19. Yunusemre güreş takımı Türkiye..
    20. Özel Harekat Şube Müdürü'nü şehit eden..
    21. British Airways pilotları iki günlük..
    22. ABD’de Çin’in Doğu Türkistan’daki..
    23. Salihli Belediyespor ilk hazırlık..
    24. Başkan Dinçer, yeni eğitim öğretim..
    25. Sağlık Müdürü Hülür: "İntihar 15-35..
    26. Zonguldak'ta iki hafta önce..
    27. Sinop’ta şüpheli orman yangını
    28. Adıyaman’da sahabe coşkusu!
    29. Siverek’te yol yapım çalışmaları..
    30. ABD'den YPG işgalindeki bölgeye..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi