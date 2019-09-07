Rize’de şiddetli yağış Rize’nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağış etkisini gösterdi.

Rize’nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağış etkisini gösterdi.

Şiddetli yağıştan ötürü bir çok mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollar için İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yol temizlik çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan ilçeye bağlı Yaltkaya köyünde bir şiddetli yağmurdan ötürü ev yıkıldı. Evin içerisinde bulunan 85 yaşındaki Mecit Alparslan yaralandı. Alparslan Pazar ilçesi Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.