Fenerbahçe'ye kötü haber
Nottingham Forest ile oynanan maçta sakatlanan Fenerbahçeli Milan Skriniar oyuna devam edemedi. Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı Chobani Stadyumu'nda konuk etti.
Sarı-lacivertlilere bu zorlu mücadelede yıldız isminden kötü haber geldi.
Fenerbahçe'de Milan Skriniar, mücadelenin 23. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşadı.
Tedaviye rağmen oyuna devam edemedi
Deneyimli savunma oyuncusu, sağlık ekiplerinin tedavisine rağmen oyuna devam edemedi.
Tedavisi sonrası ayağa kalkan Milan Skriniar, alkışlar eşliğinde saha kenarına geldi.
Slovak oyuncunun yerine oyuna 27. dakikada milli stoper Çağlar Söyüncü dahil oldu.