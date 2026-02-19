  • İSTANBUL
Türkiye’den Bişkek’te toplu iftar!

Türkiye, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Merkez İmam Serahsi Camii avlusunda ramazan ayının ilk gününde, toplu iftar programı düzenledi.,

Türkiye, ramazan ayının ilk gününde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te geniş katılımlı bir iftar programına ev sahipliği yaptı.

 

Ayrı iftar sofraları kuruldu

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği organizasyonundaki toplu iftar sofrası, erkek ve kadınlar için ayrı ayrı kuruldu.

Programa, Türkiye'nin Kırgızistan'daki kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik mensupları ve Ahıska Türkleri de katıldı.

 

Büyükelçisi misafirleri tek tek karşıladı

Akşam ezanının okunmasının ardından vakit namazını eda eden cemaat için cami avlusunun kapıları açıldı.

İftar sofrasında su, ayran, etli pilav, salata, mandalina, yeşil elma ve ekmek ikram edildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, katılanların ramazan ayını tebrik etti.

Bişkek'te görevli Türk din görevlisi, "birlik ve beraberlik" için dua okudu.

 

İftar programına katılan Azamat Rısbayev, ramazan ayının başladığını belirterek, "Bugün tüm Türk dünyasında ramazan ayının ilk günüdür. Çok seviniyoruz. İftar yapmak için bugün Merkez İmam Serahsi Camisi'ne geldik. Camideki ilk iftarı Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından verildiğini öğrendik. Çok sevindik. Allah razı olsun." dedi.

Türk Kızılay da teravih namazı öncesinde cami girişinde halka çikolata dağıttı.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te yaptırılan, Merkez İmam Serahsi Camisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 Eylül 2018'de açılmıştı.

