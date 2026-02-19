Danimarka'dan skandal Gazze açıklaması: Başım daha az ağrır!
Müslüman kanının akıtıldığı Gazze için kurulan Barış Kurulu’na davet edilmeyen Batı’nın ikiyüzlü temsilcilerinden Danimarka, pişkince bir açıklamaya imza attı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Washington'daki toplantıya çağrılmamalarını umursamadığını belirterek İslam dünyasının acılarına karşı ne kadar duyarsız olduklarını bir kez daha tescilledi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Barış Kurulu'na neden davet edilmediklerini bilmediğini belirtti
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na neden davet edilmediğini bilmediğini söyledi.
Rasmussen, bugün Washington'da düzenlenecek Barış Kurulu'nun ilk toplantısına ilişkin ulusal basına açıklamalarda bulundu.
Davet edilmedikleri bir toplantıya katılmamanın "utanılacak bir şey" olmadığını söyleyen Rasmussen, "Neden davet edilmediğimizi bilmiyorum. Dürüst olmam gerekirse baş ağrım da daha az olur." dedi.
