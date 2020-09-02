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Aktüel Rize'de karantina kurallarına uymayan 148 kişi ikametlerini terk etti
Aktüel

Rize'de karantina kurallarına uymayan 148 kişi ikametlerini terk etti

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:24:10 -
Rize'de karantina kurallarına uymayan 148 kişi ikametlerini terk etti

RİZE (AA) - Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayarak ikametlerini terk eden 148 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin kesintisiz uygulandığı, karantina kurallarına uymayanlara karşı yaptırımların devam ettiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimlerin sürdüğü kaydedilen açıklamada, "14 gün karantina kuralına uymayarak kendilerini izole etmeleri gereken ikametlerini terk eden 148 kişiye idari para cezası uygulanmış ve Rize Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadesine yer verildi.

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