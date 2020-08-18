Rize'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi
ANKARA (AA) - Rize'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.
Rize Valiliği İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 1544 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.
İhale bedeli 52 bin 824 lira olarak belirlendi.
İhale 25 Ağustos saat 11.00'de İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.