Rize'de fırtınada duran çay teleferiğini elektrikli araç çalıştırdı, karşılığı 2 salatalık

Rize'nin Pekmezli köyünde fırtına sırasında tellerin üzerine ağaç devrilince elektrik kesildi, çay teleferiği durdu. Dik yamaçta kalan hasadın imdadına, üretici Alcan Katmer'in arkadaşı İsmail Ceylan'ın elektrikli aracı yetişti: Araçtaki V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde teleferiğe elektrik verildi, 20'ye yakın bez çay yukarı çekildi.

Katmer, çay hasadının en yoğun günlerinde 7 işçiyle tarlaya girmişti. Elektrik idaresini aradığında Pekmezli köyünde tellere ağaç devrildiğini ve elektriğin akşama ancak geleceğini öğrendi. Çaylar dik yamaçta, aşağıda kalmıştı; mesafe uzun olduğu için sırtta taşımak imkânsızdı.

O an aklına, Derepazarı Sandıktaş köyünde iki katlı ev yaparken arabasından elektrik alıp matkap ve canavar çalıştırdığını gördüğü arkadaşı Ceylan geldi. Telefonla ulaştığı Ceylan o sırada İspir tarafına gidiyordu; yolunu değiştirip geri döndü.

Toplanan onlarca çay bezinin arazide kalma tehlikesi üzerine hemen harekete geçtiğini belirten Katmer, o anları şöyle anlattı: "Hemen aradım 'İsmail, çaylar kaldı, arabayı getir teleferiğe elektrik ver' dedim. (...) Arabadan elektriği bağladık, teleferiği çalıştırdık. Çaylarımızı sağ salim çektik. Hediye olarak da o an aklıma iki taze salatalık geldi; iki salatalığa 20'ye yakın bez çayı yukarı çektik."

Katmer, arkadaşına o an ilk bulduğu şey olan 2 adet salatalığı verdi. O anları sosyal medyada paylaşan ikili herkesi gülümsetti.

"İsmail Ceylan'dım, köyde adım kaldı İsmail 'Ceryan'"

Aracındaki harici cihazları çalıştırmaya yarayan V2L teknolojisiyle çay üreticisinin imdadına yetişen Ceylan, yardıma gittiğine mizahi bir dille hem sevindiğini hem de "pişman" olduğunu belirtti: "Ben Alcan'ı arayıp 'Kampa gideriz, arabanın prizinden elektrik kullanırız' demiştim. Ne bileyim beni çay teleferiğini çalıştırmak için çağıracağını. Yoldaydım, aradı; '7 işçi var, akşama kadar elektrik yok, gelmen lazım' dedi. Kıramadım, geri döndüm."

Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama köyde duyulduktan sonra başıma dert açıldı. Şimdi elektrik kesilen herkes beni arıyor, 'Gel bize de cereyan ver' diyor. İsmail Ceylan'dım, köyde adım kaldı İsmail 'Ceryan'. Bir de bana emeğimin karşılığı bahçeden taze hıyar verdi; şimdi köylüler 'Bizde de hıyar var, bize de gel' diye şaka yapıyor. Hıyarı olan bizi arıyor anlayacağınız."