348 okul ve kütüphaneye ulaşan kitap seferberliğinin yeni durağı Döğer oldu

Tarihî ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan, halk arasında “Firik Vadisi’nin başkenti” olarak ifade edilen Döğer beldesi de bu anlamlı kitap yolculuğunun yeni duraklarından biri oldu. Döğer’de dört farklı okulun bu çalışmanın kapsamına alınması, beldedeki öğrenciler ve eğitim camiası açısından memnuniyetle karşılandı. Döğer İlkokulu öğrencileri, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında kendilerine ulaştırılan kitaplarla buluştu. Öğrencilerin kitaplarla bir araya geldiği anlar, gerçekleştirilen ziyaretin en anlamlı görüntülerini oluşturdu. Döğer Yunus Emre İlkokulu’nda gerçekleştirilen ziyarette de öğrenciler kitaplarla buluşturuldu. Yeni eğitim döneminin başında gerçekleşen bu destek, okulun öğrencileri açısından anlamlı bir başlangıç oldu. EMEKLİLİĞİNİ KİTAPLARLA ÇOCUKLARA ULAŞMAYA ADADI Meslek hayatı boyunca kütüphanecilik yapan Zeki Aktürk, emekliliğinin ardından da kitaplarla olan bağını koparmadı. Aktürk, kitapların yalnızca raflarda bulunan eserler değil, çocukların dünyasını değiştirebilecek önemli bir eğitim ve kültür aracı olduğuna dikkat çekerek çalışmalarını sürdürüyor. Kimi zaman yüzlerce kilometrelik yollar kat ederek farklı bölgelerdeki okullara ulaşan Aktürk, kitapları öğrencilerle buluşturuyor. Bu çalışmaların temelinde ise çocukların kitaba erişimini artırmak, okul kütüphanelerini desteklemek ve okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmak bulunuyor. “KİTAPLAR ÇOCUKLARIN ELLERİNDE HAYAT BULUYOR” Zeki Aktürk’ün yürüttüğü kitap seferberliği, farklı şehirlerdeki okul ve kütüphaneleri bir araya getiren gönüllü bir eğitim hareketine dönüşmüş durumda. 348 okul ve kütüphaneye ulaşan bu yolculuğun Döğer durağında da çocukların kitaplarla buluşması, çalışmanın en önemli kazanımlarından biri oldu. Yeni eğitim öğretim yılının başında gerçekleştirilen bağışın, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının desteklenmesine ve okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.