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Eğitim
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348 okul ve kütüphaneye ulaşan kitap seferberliğinin yeni durağı Döğer oldu

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348 okul ve kütüphaneye ulaşan kitap seferberliğinin yeni durağı Döğer oldu

RIFAT BİLGİN/AFYONKARAHİSAR Türkiye’nin dört bir yanındaki okul ve kütüphanelere kitap ulaştırmak amacıyla yıllardır gönüllü bir çalışma yürüten emekli kütüphaneci Zeki Aktürk, kitap seferberliğinin yeni durağında Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesindeki öğrencilerle buluştu.

#1
Foto - 348 okul ve kütüphaneye ulaşan kitap seferberliğinin yeni durağı Döğer oldu

Ülkenin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar uzanan kitap yolculuğunda bugüne kadar 348 okul ve kütüphaneye ulaşan Aktürk, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında Döğer’deki dört okula da kitap desteğinde bulundu. Eğitim öğretim yılının ilk günlerinde gerçekleştirilen bu anlamlı bağış, öğrencilerin yeni bir eğitim dönemine kitaplarla ve okuma heyecanıyla başlamasına vesile oldu.

#2
Foto - 348 okul ve kütüphaneye ulaşan kitap seferberliğinin yeni durağı Döğer oldu

Emekli kütüphaneci Zeki Aktürk’ün Döğer’de gerçekleştirdiği kitap seferberliği kapsamında; Döğer Fatih Ortaokulu, Döğer Fatih İlkokulu, Döğer İlkokulu ve Döğer Yunus Emre İlkokulu kitaplarla buluştu. Döğer Fatih Ortaokulu’nda öğrencilere kitap dağıtımı gerçekleştirilirken, diğer okullarda da öğrenciler ve okul yönetimleri kitap desteğiyle buluştu.

#3
Foto - 348 okul ve kütüphaneye ulaşan kitap seferberliğinin yeni durağı Döğer oldu

Eğitim öğretim yılının başlangıcında yapılan bu bağış, okulların kütüphanelerine yeni eserler kazandırmasının yanı sıra öğrencilerin kitapla olan bağlarını güçlendirmesi açısından da anlam taşıdı. Özellikle eğitim öğretim döneminin ilk günlerinde gerçekleştirilen kitap desteği, öğrenciler açısından yeni eğitim yılının anlamlı bir başlangıçla karşılanmasını sağladı. Kitapların öğrencilerle buluşması, okul kütüphanelerinin zenginleşmesine katkı sunarken çocukların okuma kültürünü geliştirmelerine de imkân sağlayacak.

#4
Foto - 348 okul ve kütüphaneye ulaşan kitap seferberliğinin yeni durağı Döğer oldu

Zeki Aktürk’ün gerçekleştirdiği kitap seferberliği, tek bir şehirle veya bölgeyle sınırlı kalmıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki okul ve kütüphaneleri ziyaret eden Aktürk, imkânlar ölçüsünde kitapları öğrencilerle buluşturuyor. Bugüne kadar 348 okul ve kütüphaneye ulaşan bu çalışma, emekli bir kütüphanecinin mesleğine duyduğu bağlılığı emeklilik sonrasında da çocukların eğitimine katkı sağlayacak bir gönüllülük hareketine dönüştürdüğünü ortaya koyuyor.

#5
Foto - 348 okul ve kütüphaneye ulaşan kitap seferberliğinin yeni durağı Döğer oldu

Aktürk’ün kitapları çocuklara ulaştırmak amacıyla çıktığı yolculuk, Türkiye’nin farklı coğrafyalarındaki öğrenciler arasında kitap üzerinden bir gönül köprüsü kurulmasına da vesile oluyor.

#6
Foto - 348 okul ve kütüphaneye ulaşan kitap seferberliğinin yeni durağı Döğer oldu

Tarihî ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan, halk arasında “Firik Vadisi’nin başkenti” olarak ifade edilen Döğer beldesi de bu anlamlı kitap yolculuğunun yeni duraklarından biri oldu. Döğer’de dört farklı okulun bu çalışmanın kapsamına alınması, beldedeki öğrenciler ve eğitim camiası açısından memnuniyetle karşılandı. Döğer İlkokulu öğrencileri, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında kendilerine ulaştırılan kitaplarla buluştu. Öğrencilerin kitaplarla bir araya geldiği anlar, gerçekleştirilen ziyaretin en anlamlı görüntülerini oluşturdu. Döğer Yunus Emre İlkokulu’nda gerçekleştirilen ziyarette de öğrenciler kitaplarla buluşturuldu. Yeni eğitim döneminin başında gerçekleşen bu destek, okulun öğrencileri açısından anlamlı bir başlangıç oldu. EMEKLİLİĞİNİ KİTAPLARLA ÇOCUKLARA ULAŞMAYA ADADI Meslek hayatı boyunca kütüphanecilik yapan Zeki Aktürk, emekliliğinin ardından da kitaplarla olan bağını koparmadı. Aktürk, kitapların yalnızca raflarda bulunan eserler değil, çocukların dünyasını değiştirebilecek önemli bir eğitim ve kültür aracı olduğuna dikkat çekerek çalışmalarını sürdürüyor. Kimi zaman yüzlerce kilometrelik yollar kat ederek farklı bölgelerdeki okullara ulaşan Aktürk, kitapları öğrencilerle buluşturuyor. Bu çalışmaların temelinde ise çocukların kitaba erişimini artırmak, okul kütüphanelerini desteklemek ve okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmak bulunuyor. “KİTAPLAR ÇOCUKLARIN ELLERİNDE HAYAT BULUYOR” Zeki Aktürk’ün yürüttüğü kitap seferberliği, farklı şehirlerdeki okul ve kütüphaneleri bir araya getiren gönüllü bir eğitim hareketine dönüşmüş durumda. 348 okul ve kütüphaneye ulaşan bu yolculuğun Döğer durağında da çocukların kitaplarla buluşması, çalışmanın en önemli kazanımlarından biri oldu. Yeni eğitim öğretim yılının başında gerçekleştirilen bağışın, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının desteklenmesine ve okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

#7
Foto - 348 okul ve kütüphaneye ulaşan kitap seferberliğinin yeni durağı Döğer oldu

Döğer Fatih Ortaokulu, Döğer Fatih İlkokulu, Döğer İlkokulu ve Döğer Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin kitaplarla buluşmasına vesile olan Zeki Aktürk’e eğitim camiası adına teşekkür edildi. Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında gerçekleştirilen bu anlamlı destek, çocukların eğitimine yapılan yatırımın yalnızca okul binaları ve dersliklerle sınırlı olmadığını; bir kitabın da geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir emekli kütüphanecinin Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak kitapları çocuklarla buluşturması, mesleki birikimin gönüllülükle birleştiğinde nasıl geniş bir toplumsal faydaya dönüşebileceğinin de dikkat çekici bir örneğini oluşturuyor. 348 okul ve kütüphaneye ulaşan kitap seferberliğinin yeni durağı Döğer oldu. Firik Vadisi’nin başkenti Döğer’de öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına kitapların ışığında başlamanın mutluluğunu yaşadı. Zeki Aktürk’ün kitaplarla kurduğu bu gönül köprüsünün, Türkiye’nin farklı noktalarındaki çocuklara ulaşarak büyümeye devam etmesi temennisiyle…

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