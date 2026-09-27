A101 1-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Soba ve beyaz eşya dikkat çekiyor! İşte indirimli fiyat listesi

A101'de televizyon fırsatları: A101'in 1-8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğunda farklı ekran boyutlarına sahip televizyon seçenekleri yer alıyor. 65 ekran 4K Google QLED TV 26.999 TL, 65 ekran 4K Whale QLED TV 34.999 TL, 55 ekran UHD SMART Google TV 19.999 TL, 55 ekran 4K UHD WEBOS SMART QLED TV 18.999 TL ve 32 ekran Android 14 Smart QLED TV 7.999 TL fiyatla satışa sunulacak. Küçük ev aletleri A101 raflarında: Yeni haftanın kataloğunda mutfak ve ev işlerinde kullanılabilecek çeşitli küçük ev aletleri de bulunuyor. Şarjlı dik süpürge 11.499 TL, espresso makinesi 15.999 TL, ızgara/tost makinesi 2.499 TL, kahve makinesi 1.099 TL, cam kettle 999 TL, gıda kurutucu 1.599 TL, tam otomatik kahve makinesi 9.999 TL ve kahve ve baharat öğütücü 999 TL fiyatla A101 mağazalarında yerini alacak.