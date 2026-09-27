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A101 1-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Soba ve beyaz eşya dikkat çekiyor! İşte indirimli fiyat listesi

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A101 1-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Soba ve beyaz eşya dikkat çekiyor! İşte indirimli fiyat listesi

A101 1-8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, televizyondan elektrikli araçlara kadar pek çok ürün yeni haftada A101 raflarında yerini alacak. İşte A101 1-8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

#1
Foto - A101 1-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Soba ve beyaz eşya dikkat çekiyor! İşte indirimli fiyat listesi

A101 1-8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu, 1 Ekim Perşembe gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak ürünleri ortaya çıkardı. Yeni haftanın kataloğunda televizyon çeşitlerinden beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine ve motorlu araçlara kadar pek çok seçenek bulunuyor. A101'de şarjlı dik süpürge 11.499 TL, espresso makinesi 15.999 TL, çamaşır makinesi 18.999 TL, bulaşık makinesi 14.999 TL ve buzdolabı 27.999 TL fiyatla satışa çıkacak. Havaların soğumasıyla birlikte dikkat çeken ürünler arasında tekerlekli soba 5.699 TL ve ayaklı mini soba 2.999 TL fiyatıyla öne çıkarken, gıda kurutucu 1.599 TL, kahve makinesi 1.099 TL ve cam kettle 999 TL'den raflarda olacak. Peki A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 1-8 Ekim 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları...

#2
Foto - A101 1-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Soba ve beyaz eşya dikkat çekiyor! İşte indirimli fiyat listesi

A101'de televizyon fırsatları: A101'in 1-8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğunda farklı ekran boyutlarına sahip televizyon seçenekleri yer alıyor. 65 ekran 4K Google QLED TV 26.999 TL, 65 ekran 4K Whale QLED TV 34.999 TL, 55 ekran UHD SMART Google TV 19.999 TL, 55 ekran 4K UHD WEBOS SMART QLED TV 18.999 TL ve 32 ekran Android 14 Smart QLED TV 7.999 TL fiyatla satışa sunulacak. Küçük ev aletleri A101 raflarında: Yeni haftanın kataloğunda mutfak ve ev işlerinde kullanılabilecek çeşitli küçük ev aletleri de bulunuyor. Şarjlı dik süpürge 11.499 TL, espresso makinesi 15.999 TL, ızgara/tost makinesi 2.499 TL, kahve makinesi 1.099 TL, cam kettle 999 TL, gıda kurutucu 1.599 TL, tam otomatik kahve makinesi 9.999 TL ve kahve ve baharat öğütücü 999 TL fiyatla A101 mağazalarında yerini alacak.

#3
Foto - A101 1-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Soba ve beyaz eşya dikkat çekiyor! İşte indirimli fiyat listesi

Kişisel bakım ürünlerinde hangi seçenekler var: A101 1-8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım ürünleri de bulunuyor. Erkek bakım seti 1.199 TL, saç kurutma makinesi 1.399 TL, epilasyon cihazı 2.499 TL ve şarjlı masaj aleti 449 TL fiyatla müşterilerin beğenisine sunulacak. Beyaz eşya ürünleri ve fiyatları: A101'in yeni haftaki kataloğunda beyaz eşya ürünleri de dikkat çekiyor. Çamaşır makinesi 18.999 TL, bulaşık makinesi 14.999 TL ve buzdolabı 27.999 TL fiyatla satışa çıkacak. Böylece temel beyaz eşya ihtiyaçları için farklı ürün seçenekleri 1-8 Ekim tarihleri arasında A101 mağazalarında bulunabilecek.

#4
Foto - A101 1-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Soba ve beyaz eşya dikkat çekiyor! İşte indirimli fiyat listesi

A101'de motosiklet ve elektrikli araç seçenekleri: Aktüel ürünler kataloğunda motorlu ve elektrikli araç seçenekleri de yer alıyor. 250 cc motosiklet 179.990 TL, 15 cc motosiklet 109.990 TL, 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 279.990 TL ve elektrikli bisiklet 29.990 TL fiyatla satışa sunulacak. Isınma ürünleri de katalogda: Ekim ayının gelmesi ve havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte ısınma ürünleri de A101 kataloğunda yer aldı. Tekerlekli soba 5.699 TL, ayaklı mini soba ise 2.999 TL fiyatla 1-8 Ekim 2026 tarihleri arasında satışa sunulacak.

#5
Foto - A101 1-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Soba ve beyaz eşya dikkat çekiyor! İşte indirimli fiyat listesi

Elektrik ve yardımcı ürünler: A101'in 1-8 Ekim aktüel ürünleri arasında elektrik ve kullanım kolaylığı sağlayan ürünler de bulunuyor. Akım korumalı güç uzatma kablosu 429 TL fiyatla mağazalarda müşterilerin karşısına çıkacak.

#6
Foto - A101 1-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Soba ve beyaz eşya dikkat çekiyor! İşte indirimli fiyat listesi

A101 1-8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101'in 1-8 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda televizyon, küçük ev aletleri, beyaz eşya, kişisel bakım ürünleri, ısınma ürünleri ve elektrikli araçlar başta olmak üzere çok sayıda ürün bulunuyor.

#7
Foto - A101 1-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Soba ve beyaz eşya dikkat çekiyor! İşte indirimli fiyat listesi

Televizyonlarda 7.999 TL'den başlayan fiyatlar dikkat çekerken, şarjlı dik süpürge 11.499 TL, espresso makinesi 15.999 TL, bulaşık makinesi 14.999 TL, gıda kurutucu 1.599 TL ve tekerlekli soba 5.699 TL fiyatla satışa sunulacak. A101'in yeni aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 1 Ekim 2026 Perşembe gününden itibaren mağazalarda satışa çıkacak.

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