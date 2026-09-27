A101 1-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Soba ve beyaz eşya dikkat çekiyor! İşte indirimli fiyat listesi

A101 1-8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu, 1 Ekim Perşembe gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak ürünleri ortaya çıkardı. Yeni haftanın kataloğunda televizyon çeşitlerinden beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine ve motorlu araçlara kadar pek çok seçenek bulunuyor. A101'de şarjlı dik süpürge 11.499 TL, espresso makinesi 15.999 TL, çamaşır makinesi 18.999 TL, bulaşık makinesi 14.999 TL ve buzdolabı 27.999 TL fiyatla satışa çıkacak. Havaların soğumasıyla birlikte dikkat çeken ürünler arasında tekerlekli soba 5.699 TL ve ayaklı mini soba 2.999 TL fiyatıyla öne çıkarken, gıda kurutucu 1.599 TL, kahve makinesi 1.099 TL ve cam kettle 999 TL'den raflarda olacak. Peki A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 1-8 Ekim 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları...