Askeri kurmaylar acil koduyla toplanmışlardı! Ankara’nın Riyad’a teklifi ortaya çıktı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, imzanın ardından hızla kurumsal ve askeri bir yapıya dönüşüyor. İstanbul’da ağustos ayında kurulan stratejik komitenin ardından Suudi Arabistan’da Sekretarya oluşturulması kararlaştırıldı, Pakistanlı Nauman Mahmood ittifakın ilk Genel Sekreteri olarak atandı.

Dün de ittifakın savunma ayağında önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı Riyad’da yapıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun da katıldığı zirvede, Riyad’ın füze ve İHA tehditlerine karşı savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, erken uyarı ve hava savunma sistemleri ile istihbarat paylaşımı masaya yatırıldı.

SUUDİ ARABİSTAN YARDIM TALEP ETMEDİ

İttifakın ilk sınavı Husilerin Mekke’ye saldırısı olurken, şu ana kadar Suudi Arabistan’ın herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.

TÜRKİYE'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A TEKLİF

Edinilen bilgilere göre toplantıya katılan Bayraktar, yardım talep edilmesi hâlinde Türkiye’nin vereceği desteğe ilişkin önerilerde bulundu. Bayraktar’ın ajandasında, Türkiye’nin teknik kapasitesi ve savunma sistemlerinin entegrasyonu konusunda katkı sunabileceği yer aldı.

Bu kapsamda Türkiye’nin Suudi Arabistan’a erken uyarı sistemleri, radar ve sensörler, elektronik harp unsurları, hava savunma sistemleri ile komuta-kontrol mekanizmalarının birlikte çalışmasını sağlayacak çözümler sunacağı belirtiliyor. İstihbarat paylaşımı da bu kapsamda değerlendiriliyor.

ANKARA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Suudi Arabistan'a verilecek olası destek kapsamında Türkiye'nin kırmızı çizgisinin İran’la karşı karşıya gelmemek olduğu ifade ediliyor.

UZUN VADELİ SAVUNMA MİMARİSİ

Amacı yalnız mevcut tehditlere karşı ortak savunma mekanizması oluşturmak olmayan Mekke İttifakı’na üye üç ülke, savunma sanayii iş birliği, ortak teknoloji geliştirme, ortak üretim ve savunma yeteneklerinin uyumlaştırılması konusunda da çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Riyad’daki Genelkurmay Başkanları Toplantısı, yalnızca güncel güvenlik tehditlerine verilecek cevabın değil, üç ülke arasında uzun vadeli bir savunma mimarisinin oluşturulmasının da zeminini hazırlayacak.

SUUDİ PİLOTLARIN AKINCI EĞİTİMİ TAMAM

Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri’nden 15 pilot ile 15 mekanik ve elektronik teknisyeni, Baykar’ın Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde düzenlenen eğitimi tamamlayarak mezun oldu.

Eğitimler, Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında 2023’te imzalanan Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi kapsamında gerçekleştirildi. Sözleşme kapsamında Suudi Arabistan’a Bayraktar AKINCI TİHA’ların yanı sıra eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak.

Kaynak: Yeni Şafak