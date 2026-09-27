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19 yaşında aldığı tanıyla hayatı karardı: 8 yıldır dışarı çıkamıyor!

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19 yaşında aldığı tanıyla hayatı karardı: 8 yıldır dışarı çıkamıyor!

Erzurum'da 19 yaşında göz tansiyonu tanısı konulan Oğuzhan Altay (28), 8 yılda geçirdiği 3 ameliyata rağmen şiddetli ağrılarla mücadele ediyor. Sağ gözünde büyük ölçüde görme kaybı oluşan Altay, maddi imkansızlıklarla boğuşuyor.

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Foto - 19 yaşında aldığı tanıyla hayatı karardı: 8 yıldır dışarı çıkamıyor!

Erzurum'da yaşayan Vesile (54) ve Muzaffer Altay (70) çiftinin 6 çocuğundan 5’incisi olan Oğuzhan’a 19 yaşındayken göz tansiyonu teşhisi kondu.

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Foto - 19 yaşında aldığı tanıyla hayatı karardı: 8 yıldır dışarı çıkamıyor!

Gözündeki rahatsızlık için 8 yılda 3 kez ameliyat olmasına rağmen ağrıları dinmeyen Altay’ın göz tansiyonu 50’lere yükseldi. Damla tedavisinden de sonuç alamayan Altay’ın gözünde daha önce olmayan 7 derece astigmat gelişti. Sağ gözünün görme yetisi yok olma noktasına gelen Altay, 10 günde bir oluşan yaralarla mücadele ediyor. Gözündeki yara ve ağrıların geçmediğini belirten Altay, doktorların daha ileri merkezlerde tedavi tavsiyesini de maddi imkansızlıklar sebebiyle yerine getiremediğini söylüyor.

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Foto - 19 yaşında aldığı tanıyla hayatı karardı: 8 yıldır dışarı çıkamıyor!

"GÖZLERİM KAN ÇANAĞI OLUYOR" Sürekli tekrarlayan göz yaraları nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkilenen Altay, çoğu zaman yalnızca 4 saat uyuyabildiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Sabah kalktığımda gözlerim kan çanağı oluyor. Güneş ışığına çıkamıyorum, evin içinde bile şapkayla dolaşıyorum. Bulanık görüyorum. Gözlerimde iltihap da var. Gözlerimi korumak için jel ve otolog serum uyguluyorumama çare olmuyor. Bütün tedavileri uyguluyorum ama gözüm yine yara oluyor."

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Foto - 19 yaşında aldığı tanıyla hayatı karardı: 8 yıldır dışarı çıkamıyor!

"8 YILDIR DIŞARIYA ÇIKAMIYORUM" Altay, yaşadıklarını anlatarak, "Çalışamıyorum. Sosyal yaşamım bitti. 8 yıldır dışarı çıkamıyorum. Hiçbir iş yapamıyorum. Arkadaşlarımla da görüşemiyorum. Hayatım hastane yollarında geçiyor. Tedavi için hastaneye gidip gelirken otobüs kazası geçirdim. Belim kırıldı, omurgama platin takıldı." dedi. MADDİ İMKANSIZLIK BELİNİ BÜKTÜ Ağrıları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirten Altay, bu süreçte hastaneye kaldırıldığını söyledi. Doktorlarının kendisine hem maddi hem de manevi destek olduğunu ancak durumunun ileri değerlendirme gerektirdiğini ifade eden Altay, Ankara veya İstanbul'daki uzman hekimlere ulaşmak için maddi imkanının bulunmadığını dile getirdi. Babasının maaşıyla tedavi ve yol masraflarını karşılamanın mümkün olmadığını söyleyen Altay, "Tek isteğim görmek değil, gözümdeki acının durması. Allah rızası için duyarlı hocalarımız, büyüklerimiz yardımcı olursa minnettar olurum." diye konuştu.

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