19 yaşında aldığı tanıyla hayatı karardı: 8 yıldır dışarı çıkamıyor!

"8 YILDIR DIŞARIYA ÇIKAMIYORUM" Altay, yaşadıklarını anlatarak, "Çalışamıyorum. Sosyal yaşamım bitti. 8 yıldır dışarı çıkamıyorum. Hiçbir iş yapamıyorum. Arkadaşlarımla da görüşemiyorum. Hayatım hastane yollarında geçiyor. Tedavi için hastaneye gidip gelirken otobüs kazası geçirdim. Belim kırıldı, omurgama platin takıldı." dedi. MADDİ İMKANSIZLIK BELİNİ BÜKTÜ Ağrıları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirten Altay, bu süreçte hastaneye kaldırıldığını söyledi. Doktorlarının kendisine hem maddi hem de manevi destek olduğunu ancak durumunun ileri değerlendirme gerektirdiğini ifade eden Altay, Ankara veya İstanbul'daki uzman hekimlere ulaşmak için maddi imkanının bulunmadığını dile getirdi. Babasının maaşıyla tedavi ve yol masraflarını karşılamanın mümkün olmadığını söyleyen Altay, "Tek isteğim görmek değil, gözümdeki acının durması. Allah rızası için duyarlı hocalarımız, büyüklerimiz yardımcı olursa minnettar olurum." diye konuştu.