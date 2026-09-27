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Spor Fenerbahçe’nin borcu açıklandı: Tam 27 milyar 821 milyon lira
Spor

Fenerbahçe’nin borcu açıklandı: Tam 27 milyar 821 milyon lira

Yeniakit Publisher
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Fenerbahçe’nin borcu açıklandı: Tam 27 milyar 821 milyon lira

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün toplam varlığının 26 milyar 422 milyon lira, toplam borcunun ise 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Mart 2026 - 31 Mart 2026 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

TOPLAM VARLIK 26 MİLYAR 422 MİLYON LİRA

Vodina, dönen Varlıklar 6 milyar 110 milyon lira, Duran Varlıklar 20 milyar 312 milyon lira olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 422 milyon lira olduğunu aktardı.
Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 10 milyar 556 milyon lira olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 27 milyar 821 milyon lira olduğunu söyledi.

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