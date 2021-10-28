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Gündem Rize'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Gündem

Rize'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Rize'nin İkizdere ilçesinde hareket halindeki cezaevi aracı yolda devrilen cezaevi aracına çarptı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 17:36:00 -
Rize'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Rize'nin İkizdere ilçesinde buzlanma nedeniyle yolda kayıp devrilen kamyonete çarpan cezaevi aracındaki 1’i mahkum, 8’i jandarma personeli ve 2'si şoför 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Çamlık mevkiinde meydana geldi. Şükür Akıncı idaresindeki 53 DE 364 plakalı kamyonet, yolun buzlanması nedeniyle devrildi. Bu sırada Erzurum’dan Rize’ye tutuklu ve hükümlü getiren, Halit Keskin idaresindeki 12 AU 850 plakalı Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ait cezaevi aracı da yolda kayıp, kaza yapan kamyonete çarpıp devrildi. Araçta bulunan 8 jandarma personeli, 2 şoför ve 1 mahkum yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Rize’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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