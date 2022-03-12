  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Rize'de eğitime ara verildi
Yerel

Rize'de eğitime ara verildi

Rize merkez ve ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 08:52:00 -
Rize'de eğitime ara verildi

Bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle cumartesi günü için eğitime 1 gün ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, İlimiz genelinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim Sanat Merkezleri, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerindeki her türlü kurslar, özel öğretim kursları, çeşitli kurslar ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 12 Mart 2022 (Cumartesi) günü eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay