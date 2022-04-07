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Yerel Rize'de dilencilere operasyon
Yerel

Rize'de dilencilere operasyon

Rize'de cadde ve sokaklardaki dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Dilencilerin üzerlerinden çıkan paralara el konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 21:20:00 -
Rize'de dilencilere operasyon

Rize’de zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ramazan nedeniyle il dışından Rize’ye gelen şahısların cadde ve sokaklarda duygu sömürüsü yoluyla kazanç sağlamaya çalıştığı şikayetleri üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Cadde, sokak ve hastane önlerini dolaşan zabıta ekipleri, karşılaştıkları dilencileri uyardı.

Paralara el konuldu

Şeyh Camii önünde dilenen R.K isimli şahıs Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapan görevliler, topladığı paralara da el koydu. Yine duygu sömürüsü yoluyla kazanç sağlamaya çalışan yabancı uyruklu şahıs da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

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