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Rize’de cadde ve sokaklar gençlerin

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençler bugün tüm yurtta olduğu gibi Rize’de de sokağa çıkarak arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:23:09 -
Rize’de cadde ve sokaklar gençlerin

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençler bugün tüm yurtta olduğu gibi Rize’de de sokağa çıkarak arkadaşlarıyla hasret giderdi.


Korona virüs salgını öncesi Rize’de gençlerin gözde caddesi olan Osman Karavin Caddesi, tedbirler kapsamında yaya trafiğine kapanmıştı. Bugün 15-20 yaş altı gençlere Türkiye’de 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesinin ardından Rize’de gençler cadde ve sokakları doldurdu. Osman Karavin Caddesi’de yasağa rağmen yine gençlerin uğrak yeri oldu.


Maske takıp sosyal mesafeyi korudukları gözlenen gençler, caddelerde gezerken Rize Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan gençleri uyardı.


Emircan Bayraktar isimli genç sürecin sonunda lokantada yemek yemeyi hayal ettiğini dile getirerek "50 gün üzerine dışarıya çıkıyorum ama çok da zevkli olmadı çünkü hava çok sıcak. Dolaşıyoruz, terliyoruz, ter atıyoruz. Şu süreç bir bitsin, lokanta da iyi bir yemek yiyeceğim üzerine de bir tatlı çekeceğim. Şuan tek hayalim bu” ifadelerini kullandı.


Sokağa çıkabildiği için mutlu olduğunu dile getiren Kadirhan Albeni ise “Mutluyum, merkezi özlemişiz. Günlerce evde telefonda takıldım, bilgisayar ile oynadım. Dışarıya çıkmak istiyordumla istemiyordum arasında kalıyordum hep. Çıkarsam benden başka birine hastalık bulaşacak diye korkuyordum” dedi.

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