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Aktüel Rize'de 8 parça tarihi eser ele geçirildi
Aktüel

Rize'de 8 parça tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:59:31 -
Rize'de 8 parça tarihi eser ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de polis ekiplerinin operasyonunda 8 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçede tarihi eser kaçakçılığı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu doğrultuda belirlenen bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 18. yüzyıl yapımı olduğu değerlendirilen kılıç, metal kap, farklı dönemlere ait 3 madalyon, İkinci Mahmut dönemine ait sikke ile Abdülmecid dönemine ait 2 sikke ele geçirdi.

Tarihi eserlere el konulurken gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.


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