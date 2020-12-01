Rize'de 10 ton küçük boy balığa el konuldu
RİZE (AA) - Rize'de, belirlenen limitlerin altında avlandığı belirlenen 10 ton balığa el konuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Sahil Güvenlik ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde, avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 10 ton balık ele geçirildi.
Denetimlerde bir kişiye idari para cezası uygulandı.