Yurt genelinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Pek çok ilde eğitime ara verildi. Bu sebeple Rize’de de okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor.

Rize yarın okullar tatil mi 4 Mart Cuma? Rize güncel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin'in yükseklerinde yoğun kar (20 santimetre üzeri) bekleniyor.

İlgililerin ve vatandaşların, kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde buzlanma ile don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada bölgede şiddetli yağışların olacağı belirtilirken vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Ancak Rize’de olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.