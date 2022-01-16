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Eğitim Rize yarın okullar tatil mi 17 Ocak? Rize hangi ilçelerde okullar tatil 17 Ocak Pazartesi
Eğitim

Rize yarın okullar tatil mi 17 Ocak? Rize hangi ilçelerde okullar tatil 17 Ocak Pazartesi

Rize’de okullar tatil mi? Rize beyaz örtüye büründü. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki, yarın Rize’de okullar tatil mi? Rize hangi ilçelerde okullar tatil 17 Ocak?

Yeniakit Publisher
2022-01-16 21:40:00 -
Rize yarın okullar tatil mi 17 Ocak? Rize hangi ilçelerde okullar tatil 17 Ocak Pazartesi

Rize’de kar yağışı etkili oluyor. Öğrenciler ise hangi ilçelerde okulların tatil olacağını araştırıyor. Peki, yarın Rize’de okullar tatil mi?

Rize yarın okullar tatil mi 17 Ocak? Rize hangi ilçelerde okullar tatil 17 Ocak Pazartesi

Rize Valisi Kemal Çeber sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime ara verildiği kararını esprili dille duyurdu.

Çeber, “Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretimöe 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

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