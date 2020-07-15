Rize sınavsız öğrenci alan liseler 2020
Sınavsız öğrenci alan liseler Rize | LGS 20 Haziran 2020 cumartesi günü yapıldı. Öğrenciler sınav sonuçlarını beklerken yaşadıkları şehirlerde sınavsız öğrenci alan okulları araştırmaya başladı. Öğrenciler sınav puanı olmadan ikamet ettikleri bölge ve ikamet adreslerinin dışında Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi ve Anadolu İmam Hatip lisesi tercihi yapabilecek. İşte, Rize sınavsız öğrenci alan liseler 2020.
8. sınıf öğrencileri 20 Haziran Cumartesi günü LGS’ye girdi. LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Öğrenciler yaşadıkları şehirlerde sınavsız öğrenci alan okulları araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
Liselere sınavsız yerleştirme nasıl oluyor?
Liselere sınavsız geçişte öğrenciler, ikametgahlarına göre evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.
Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.
Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.
Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.
Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak. Tercih edilecek okullar arasında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.
Rize sınavsız öğrenci alan liseler 2020
Ardeşen sınavsız öğrenci alan okullar:
Ardeşen Kanuni Anadolu Lisesi
Ardeşen Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Fırtına Vadisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Işıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Rabia Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ardeşen Mesleki ve Teknik Merkezi
Çamlıhemşin sınavsız öğrenci alan okullar:
Çamlıhemşin Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çamlıhemşin Çok Programlı Anadolu Lisesi (AMP)
Çayeli sınavsız öğrenci alan okullar:
Ahmet Hamdi-Nurzan İshakoğlu Anadolu Lisesi
Çayeli Vakıfbank Anadolu Lisesi
Çayeli Madenli Ahmet Hamdi İshakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çayeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çayeli Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çayeli Barbaros Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Çayeli Ahmet Hamdi İsakoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Dereli sınavsız öğrenci alan okullar:
Adem Özdemir Anadolu Lisesi
Fındıklı sınavsız öğrenci alan okullar:
Şehit Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi
İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Fındıklı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Fındıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fındıklı Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi
Güneysu sınavsız öğrenci alan okullar:
Osman Erkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hemşin sınavsız öğrenci alan okullar:
Hemşin Anadolu Lisesi
İkizdere sınavsız öğrenci alan okullar:
İkizdere Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi (Amp)
Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)
İyidere sınavsız öğrenci alan okullar:
İyidere Anadolu Lisesi
İyidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kalkandere sınavsız öğrenci alan okullar:
Kalkandere Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şehit Fikret Metin Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi
Rize Merkez sınavsız öğrenci alan okullar:
Tevfik İleri Anadolu Lisesi
Ali Metin Kazancı Rize Lisesi
Rize Anadolu Lisesi
Çay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Rize Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Rize İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Rize Şehit Onur Kılıç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tevfik İleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kendirli Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi
Rize Mesleki Eğitim Merkezi
Pazar sınavsız öğrenci alan okullar:
Necat Sağbaş Anadolu Lisesi
Pazar 10 Mart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Pazar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Pazar Kız Kulesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Pazar Anadolu İmam Hatip Lisesi