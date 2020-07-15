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Eğitim

Rize sınavsız öğrenci alan liseler 2020

Sınavsız öğrenci alan liseler Rize | LGS 20 Haziran 2020 cumartesi günü yapıldı. Öğrenciler sınav sonuçlarını beklerken yaşadıkları şehirlerde sınavsız öğrenci alan okulları araştırmaya başladı. Öğrenciler sınav puanı olmadan ikamet ettikleri bölge ve ikamet adreslerinin dışında Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi ve Anadolu İmam Hatip lisesi tercihi yapabilecek. İşte, Rize sınavsız öğrenci alan liseler 2020.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 09:10:00 -
Rize sınavsız öğrenci alan liseler 2020

8. sınıf öğrencileri 20 Haziran Cumartesi günü LGS’ye girdi. LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Öğrenciler yaşadıkları şehirlerde sınavsız öğrenci alan okulları araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Liselere sınavsız yerleştirme nasıl oluyor?

Liselere sınavsız geçişte öğrenciler, ikametgahlarına göre evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.

Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.

Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.

Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak. Tercih edilecek okullar arasında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Rize sınavsız öğrenci alan liseler 2020

Ardeşen sınavsız öğrenci alan okullar:

Ardeşen Kanuni Anadolu Lisesi

Ardeşen Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Fırtına Vadisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Işıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Rabia Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi

Ardeşen Mesleki ve Teknik Merkezi

Çamlıhemşin sınavsız öğrenci alan okullar:

Çamlıhemşin Anadolu İmam Hatip Lisesi

Çamlıhemşin Çok Programlı Anadolu Lisesi (AMP)

Çayeli sınavsız öğrenci alan okullar:

Ahmet Hamdi-Nurzan İshakoğlu Anadolu Lisesi

Çayeli Vakıfbank Anadolu Lisesi

Çayeli Madenli Ahmet Hamdi İshakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çayeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çayeli Anadolu İmam Hatip Lisesi

Çayeli Barbaros Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Çayeli Ahmet Hamdi İsakoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Dereli sınavsız öğrenci alan okullar:

Adem Özdemir Anadolu Lisesi

Fındıklı sınavsız öğrenci alan okullar:

Şehit Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 Fındıklı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Fındıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi

 Fındıklı Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi

Güneysu sınavsız öğrenci alan okullar:

Osman Erkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Hemşin sınavsız öğrenci alan okullar:

Hemşin Anadolu Lisesi

İkizdere sınavsız öğrenci alan okullar:

İkizdere Anadolu İmam Hatip Lisesi

Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi (Amp)

Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi (Al)

İyidere sınavsız öğrenci alan okullar:

İyidere Anadolu Lisesi

İyidere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kalkandere sınavsız öğrenci alan okullar:

Kalkandere Anadolu İmam Hatip Lisesi

Şehit Fikret Metin Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi

Rize Merkez sınavsız öğrenci alan okullar:

Tevfik İleri Anadolu Lisesi

Ali Metin Kazancı Rize Lisesi

Rize Anadolu Lisesi

Çay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Rize Merkez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Rize İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Rize Şehit Onur Kılıç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tevfik İleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kendirli Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi

Rize Mesleki Eğitim Merkezi

Pazar sınavsız öğrenci alan okullar:

Necat Sağbaş Anadolu Lisesi

Pazar 10 Mart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Pazar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Pazar Kız Kulesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

 Pazar Anadolu İmam Hatip Lisesi

 

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