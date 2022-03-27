Yurdun bazı bölgeleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. Rize’de de kar yağışı bekleniyor. Peki, okullar tatil olur mu?

Rize okullar tatil mi yarın? 28 Mart Rize okullar tatil mi valilik açıklaması

Rize ve Artvin’de şiddetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, yağışlar bugün gece saatlerden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, rakımı 400-500 metre üzeri yerlerde kuvvetli rüzgarlarla birlikte yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacak.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kar açıklamasının ardından öğrenciler gözlerini valilik açıklamasına çevirdi. Kar tatiline ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.