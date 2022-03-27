  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Rize okullar tatil mi yarın? 28 Mart Rize okullar tatil mi valilik açıklaması
Eğitim

Rize okullar tatil mi yarın? 28 Mart Rize okullar tatil mi valilik açıklaması

Rize hangi ilçelerde okullar tatil? Rize’de yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu sebeple öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Rize’de okullar tatil mi? Rize okullar kaç gün tatil?

Yeniakit Publisher
2022-03-27 21:24:00 - 2022-03-27 21:36:36
Rize okullar tatil mi yarın? 28 Mart Rize okullar tatil mi valilik açıklaması

Yurdun bazı bölgeleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. Rize’de de kar yağışı bekleniyor. Peki, okullar tatil olur mu?

Rize okullar tatil mi yarın? 28 Mart Rize okullar tatil mi valilik açıklaması

Rize ve Artvin’de şiddetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, yağışlar bugün gece saatlerden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, rakımı 400-500 metre üzeri yerlerde kuvvetli rüzgarlarla birlikte yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacak.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kar açıklamasının ardından öğrenciler gözlerini valilik açıklamasına çevirdi. Kar tatiline ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay