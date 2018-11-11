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Rize Milli Eğitim Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti

Rize Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

11 Kasım 2018 Pazar 09:42
Rize Milli Eğitim Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti

Güneysu ilçesindeki evinde dün gece rahatsızlanan 60 yaşındaki Yılmaz, oğlu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Hamdi Yılmaz, Rize Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 20 Haziran 2017'de başlamıştı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 09:42
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