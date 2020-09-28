Rize ile Alanyaspor kardeşçe ayrıldılar
Süper Lig’in üçüncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçı 1-1 tamamlandı.
10. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin’in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Selim Ay’ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.
30. dakikada Aytemiz Alanyaspor adına kazanılan faul atışında, Efkan Bekiroğlu’nun yaklaşık 30 metreden yerden sert şutunda top yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
69. dakikada uzun taç atışında Bakasetas kafa ile topu arkaya çevirdi. Mustafa Pektemek’in bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan’ın müdahalesine rağmen direğin içine çarpan top filelere gitti : 0-1
81. dakikada Samudio’nun pasında Boldrin iki rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine yerden pasında Remy, plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1 Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.