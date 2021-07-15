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Gündem Rize heyelan son durum | Rize'de heyelanda kaç kişi vefat etti?
Gündem

Rize heyelan son durum | Rize'de heyelanda kaç kişi vefat etti?

Rize'nin Güneysu İlçesinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelan felaketi yaşandı. Vatandaşlar bu sebeple Rize'deki son durumu araştırıyor. Peki, Rize'de kaç kişi yaşamını yitirdi? Sel Rize'nin hangi ilçelerini etkiledi?

Yeniakit Publisher
2021-07-15 08:16:00 -
Rize heyelan son durum | Rize'de heyelanda kaç kişi vefat etti?

Rize bir kez daha sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Son yıllarda yaşanan sel felaketleriyle pek çok kişinin yaşamını yitirdiği Rize’de 14 Temmuz Çarşamba akşamı da sel felaketi yaşandı. Peki, Rize’de kaç kişi yaşamını yitirdi?

Rize heyelan son durum | Rize'de heyelanda kaç kişi vefat etti?

Rize’de öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde bir, merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise 3 kişiden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Alınan bilgiye göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, "İlçede 8 mahalleye yol olmadığı için ulaşamıyoruz. Hayati tehlikesi olan yerleri öncelik vererek boşalttık. Okul yurtlarımıza vatandaşları aldık. Merkez ilçeyi temizledikten sonra hasar tespitine başlayacağız. Öğretmenevinde 12, Spor Lisesinde 15, Kaptan Ahmet Erdoğan Lisemizde 12 misafirimiz, toplam 39 misafirimiz var. Toprağın altında araç çıkıyor. Sadece merkezde 10, belediyenin 10 aracı ve hastanenin bodrumu dolmuş. Hasar tespit kaldırıldıktan sonra belli olacak” dedi.

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