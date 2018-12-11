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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

Makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu.

11 Aralık 2018 Salı 16:01
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

Bugün makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Rize Emniyet Müdürlüğü binasında meydana gelen silahlı saldırıda, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altuğ Verdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı bir polis memurunun gerçekleştirdiği belirtildi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Rize kent merkezindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'nün birinci katındaki makam odasının bulunduğu katta meydana gelen silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Saldırıda İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 polisten Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu.

Olayı bir polis memurunun gerçekleştirdiği, onun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Saldırının ardından Emniyet binasında çok sıkı güvenlik önlemi alındı.

Olay yerine Emniyet'te görevli polislerin yakınları da akın etti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:01
  1. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
  2. Altuğ Verdi
  3. Şehit oldu

YORUM YAZ

  • hercaihercai18 dk önce
    Dusmanlar icten olunca boyle katliamlar yasaniyor. Allah mekanini cennet etsin. Fetocu polisler hala gorevde, iyi biliyorum.
  • şenay doğan şenay doğan 29 dk önce
    allah rahmet eylesin allaha emanet olun
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