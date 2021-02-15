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Seyahat Rize Artvin Havalimanı ne zaman bitiyor?
Seyahat

Rize Artvin Havalimanı ne zaman bitiyor?

Rize Artvin Havalimanı ne zaman tamamlanacak? sorusu özellikle de Rize ve Artvinli vatandaşlar tarafından merak ediliyoru. Rize Artvin Havalimanı’nın ne zaman açılacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Peki Rize Artvin Havalimanı ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 14:34:00 - 2021-02-15 14:36:02
Rize Artvin Havalimanı ne zaman bitiyor?

AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi, Aksaray-Eskişehir-Konya İl Kongrelerine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize- Artvin Havalimanı’nın yapım çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Artvin Havalimanı’nın açılış tarihine ilişkin son dakika müjdesini verdi. Başkan Erdoğan, “2023'de bir başka seçim yaşayacağız Rize'de. Sadece Rize'de değil, nerede hemşehrimiz var ise ayağa kaldıracağız. Her yerden bir başka heyecan doğuracağız. Hiç kuşkunuz olmasın biz dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Buradan bir müjde daha verelim. Rize Artvin Havalimanı, Adil Bey ne zaman bitiriyoruz? Aralık 2021'de bitiriyoruz. Adı falan önemli değil, iş önemli iş. Lafa değil, icraate bakacağız.” dedi.

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