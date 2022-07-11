Yalancı sahtekar! Amiral eskisinden akıllara zarar 28 Şubat açıklaması

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Hapisteki 28 Şubat darbecilerini savunan Emekli Tümamiral Ahmet Yavuz, yüzbinlerce darbe mağduru için, utanmadan "Haklarını aldılar." dedi.

Tümamiral eskisi Yavuz, "28 Şubat mağdurları varsa hapiste yatan 14 general ve yargılaması devam eden arkadaşlarımızdır." şeklinde ahlaksızca bir açıklamaya imza attı.

Utanmaz adam!

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Yavuz, puanları çalınan bir tane öğrenci bile, hak ettiği fakülteye kaydını yaptıramazken, yüzbinlerce mağdurun hakkını aldığını iddia ederek, "28 Şubat'ta mağdur olanların hepsinin mağduriyeti giderildi." deyip, darbecileri şöyle savundu:

Bayramı onlar da hapiste geçiriyorlar oysa 28 Şubat'ın darbe olmadığını dönemin siyasetçileri, hukukçular ve siyaset bilimciler anlattı, MGK bildirisinin altında hükümetin imzası var, hükümet göreve devam etmiş ama buna rağmen generallerin yıllar sonra hapsedilmesi büyük hukuksuzluk ama engellenemiyor.