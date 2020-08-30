  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rıza Kayaalp&Taha Akgül Spor Kompleksi açıldı
Spor

Rıza Kayaalp&Taha Akgül Spor Kompleksi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:06:37 -
Rıza Kayaalp&Taha Akgül Spor Kompleksi açıldı

İSTANBUL (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor, şampiyon güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül adına güreş salonu açtı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Batıkent'teki, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip, dünyada üç adet bulunan akıllı tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları, belediye meclis üyeleri, ASKİ Spor Kulübü'nün isimleri salona verilen güreşçileri Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile diğer güreşçiler ve antrenörler katıldı.

Akıllı sistemle donatılan Rıza Kayaalp&Taha Akgül Spor Kompleksi'nde bulunan birçok yenilik Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın böyle bir tesisi Türk güreşine kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Bizler Türk güreşine katkı sunan tüm kulüplerimizin yanındayız. Burada gerçekten de son derece modern bir tesis yapıldı. Bizler de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Umarım bundan sonra da ülke güreşine yeni tesisler kazandırılır." diye konuştu.

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Özmen ise Türk güreşinin en iyi tesisleri hakettiğini belirterek, "Bugün burada herkese örnek olacak bir tesisin açılışını yapıyoruz. Salona Rıza ve Taha gibi Türk güreşinin yaşayan iki efsanesinin ismini verdik. Önemli olan bu değerlerimizin yaşarken kıymetini bilmek. Buradan nice Rızalar, Tahalar çıkarmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi
Gündem

Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi

Avrupa’dan aldığı destekle Akdeniz’de provokasyon girişimlerine devam eden Yunanistan son olarak asker konuşlandırması yasak olan Meis adası..
Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!
Dünya

Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!

Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın görevden alınmasının ardından Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac'a suikast ve Ulusal Mutabakat Hüküme..
Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’
Gündem

Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’

27 Ağustos Perşembe günü Doğu Akdeniz’de Türk jetleri Yunan jetlerini ‘Navtex’ ilan edilen bölgeye yakın önledi. Türk jetlerinin kilitlenip ..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı