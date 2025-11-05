Rıza Kayaalp CAS'ta zafer kazandı! 4 yıllık cezası kaldırıldı, mindere dönüş tarihi netleşti!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ile düzenlediği basın toplantısında, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

"İNANIN ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞTIM"

Kariyerinde 12 Avrupa, 5 dünya ve 3 olimpiyat madalyası bulunan Rıza Kayaalp, yaşadığı süreci "yorucu" olarak nitelendirdi. Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde başına gelen olayın kendisini derinden sarstığını belirterek, "Kasıtlı bir şey yapmadığımı ispatlamam gerekiyordu. İlacı tedavim için aldığımı ispatladım" dedi.

Kayaalp, kulak çınlaması için kullandığı Vastarel isimli ilacın performansına hiçbir katkısının olmadığını vurgulayarak, Lozan'da CAS heyeti karşısında sabahtan akşama kadar süren çapraz sorgu ve hukuki mücadelenin sonunda haklılığının kanıtlandığını söyledi.

KAPTAN 1 OCAK 2026'DA GERİ DÖNÜYOR

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Allah'a şükür müjdeli, sevinçli bir haberle karşınıza geldik. CAS'tan istediğimiz sonuç geldi" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Akgül, Kayaalp'in tertemiz 30 yıllık kariyerinin bulunduğunu ve yaşadığı olayın bir "talihsizlik" olduğunu belirtti.

Rıza Kayaalp'in 1 Temmuz 2024'te başlayan cezası sona erdi ve milli sporcu 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren mindere geri dönebilecek. Akgül, hedefin Avrupa Şampiyonası'nda efsane sporcu Karelin'in rekorunu kırarak 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu söyledi.

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise haberi "bugün bayram yaşıyoruz" sözleriyle karşıladı ve kulüp olarak her zaman Kayaalp'in yanında olacaklarını belirtti.