Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi olay oldu
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından öne çıkan isimlerden olan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki, "Beşiktaş isterse, bedelsiz ayrılır" maddesi ise gündem oldu.
Beşiktaş'ta durdurulamayan kötü gidişin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar resmen ayrıldı.
Yeni hoca arayışlarına hız kesmeden başlayan siyah-beyazlılarda Rıza Çalımbay öne çıkan isimlerden biri.
"Beşiktaş isterse, bedelsiz ayrılır"
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta yönetim rotayı hoca arayışına çevirdi.
Akıllara gelen ilk isim ise Rıza Çalımbay oldu.
Sivasspor 'da gösterdiği başarılı grafik ile akıllarda yer edinen Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan 'Beşiktaş isterse, bedelsiz ayrılır' maddesi dikkat çekiyor.
Gelen bilgilere göre Beşiktaş tecrübeli teknik adamla bir araya gelerek şartları konuşacaklar.